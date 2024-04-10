В Омске у «Сибзавода» откроются обновленное кафе «Лапша» и кофейня Terra coffee

Напомним, Город55 ранее писал о новом здании, где будет располагаться «Лапша». В мэрии сообщили, что разрешение на его строительство не выдавалось. Сергей Маргарян пояснил, что здание легковозводимое, а для временных сооружений разрешение не требуется.