В Омске у «Сибзавода» откроются обновленное кафе «Лапша» и кофейня Terra coffee

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В Омске на улице Красный Путь рядом с остановкой «Сибзавод» откроются обновленное кафе «Лапша» и кофейня Terra coffee. Подробности Городу55 рассказал предприниматель Сергей Маргарян.
«У нас вместо „Лапши“ будет Terra coffee. Они будут арендовать помещение. „Лапша“ переедет в новое большое помещение площадью около 200-250 квадратных метров. Открытие ориентировочно через месяц. Возможно, летняя веранда будет. Пока не решили», — сообщил бизнесмен.
Напомним, Город55 ранее писал о новом здании, где будет располагаться «Лапша». В мэрии сообщили, что разрешение на его строительство не выдавалось. Сергей Маргарян пояснил, что здание легковозводимое, а для временных сооружений разрешение не требуется.
«Земельный участок в собственности. Цветовая гамма согласована с администрацией. Мы поменяем облик. Фасад кафе будет серого цвета, как павильоны на остановках. Не будет нарушать общий стиль», — рассказал Сергей Маргарян.