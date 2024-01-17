«15 миллионов — большая удача». Омич Скуратов озвучил цену открытия кофейни

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Основатель сети Skuratov Coffee Виктор Скуратов рассказал об итогах работы в прошлом году и поделился тем, сколько стоит примерно запустить одну кофейню.
«Очень часто задают вопрос про стоимость проекта. Отвечу тут всем, что цены выросли за год очень сильно. Если два-три года назад можно было спокойно построиться даже в Москве за 10 млн рублей, то сейчас попадание в 15 млн рублей — большая удача», — написал он у себя на личной странице.
В 2023 году он открыл девять дополнительных кофеен. В наступившем году бизнесмен планирует запуск еще девяти точек. Они должны заработать до лета. К слову, в родном Омск Скуратов недавно дал старт работе 17-й кофейне. Заведение расположено на проспекте Карла Маркса, 15.
В Москве работает уже 12 Skuratov Coffee, а в Санкт-Петербурге — пять. Предприниматель также намерен активно продвигать свою сеть кофеен и в Новосибирске. Для открытия новых точек был создан специальный отдел. Работающие в нем специалисты ежемесячно организуют строительство двух-трех точек, а также контролируют ремонт старых.
Ранее Город55 писал о том, что в Омске открывается сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вилка-Ложка». Предполагается, что первая столовая откроется в конце этого месяца. В ней собираются делать упор на выпечку и доставку.