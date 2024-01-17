«15 миллионов — большая удача». Омич Скуратов озвучил цену открытия кофейни

В Москве работает уже 12 Skuratov Coffee, а в Санкт-Петербурге — пять. Предприниматель также намерен активно продвигать свою сеть кофеен и в Новосибирске. Для открытия новых точек был создан специальный отдел. Работающие в нем специалисты ежемесячно организуют строительство двух-трех точек, а также контролируют ремонт старых.