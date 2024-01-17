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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

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«15 миллионов — большая удача». Омич Скуратов озвучил цену открытия кофейни

17 января 2024, 09:26
Фото: Город55
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Омский бизнесмен Скуратов рассказал, сколько тратит на открытие одной кофейни

По словам предпринимателя, цены выросли очень сильно за последний год.

Основатель сети Skuratov Coffee Виктор Скуратов рассказал об итогах работы в прошлом году и поделился тем, сколько стоит примерно запустить одну кофейню.

«Очень часто задают вопрос про стоимость проекта. Отвечу тут всем, что цены выросли за год очень сильно. Если два-три года назад можно было спокойно построиться даже в Москве за 10 млн рублей, то сейчас попадание в 15 млн рублей — большая удача», — написал он у себя на личной странице.

В 2023 году он открыл девять дополнительных кофеен. В наступившем году бизнесмен планирует запуск еще девяти точек. Они должны заработать до лета. К слову, в родном Омск Скуратов недавно дал старт работе 17-й кофейне. Заведение расположено на проспекте Карла Маркса, 15.

В Москве работает уже 12 Skuratov Coffee, а в Санкт-Петербурге — пять. Предприниматель также намерен активно продвигать свою сеть кофеен и в Новосибирске. Для открытия новых точек был создан специальный отдел. Работающие в нем специалисты ежемесячно организуют строительство двух-трех точек, а также контролируют ремонт старых.

Ранее Город55 писал о том, что в Омске открывается сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вилка-Ложка». Предполагается, что первая столовая откроется в конце этого месяца. В ней собираются делать упор на выпечку и доставку.

Рядом с вокзалом. В конце января в Омске откроется кафе-столовая «Вилка-Ложка»
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#Общество#Культура#Бизнес#Омск#Омская область#Новости#Общепит#Скуратов кофе#Алина Ясинская#Кофейня
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