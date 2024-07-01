«Бомбический проект». Для омичей в центре города откроют винный бар «Саша Белое»

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
На улице Ленина появится винный бар под названием «Саша Белое». Он займет место кофейни Berlin Kaffee, которая прекратила свою работу в январе 2024 года, проработав в Омске целых 15 лет.
«На месте легендарной кофейни Berlin Kaffee (ул. Ленина, 20) откроется атмосферный винный бар. Сейчас в помещении идет ремонт, и проект будет бомбическим. Скоро покажем», — написали в телеграм-канале «Омск путеводитель».
Напомним, что ранее в центре города приостановили работу заведение общественного питания. Речь идет о ресторане «Солнечный день и мама Маргарита», который оказался закрыт из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Добавим, что проверку в заведении организовали после жалоб посетителей.