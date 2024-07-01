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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

иллюстрация

«Бомбический проект». Для омичей в центре города откроют винный бар «Саша Белое»

1 июля 2024, 06:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На Ленина в Омске появится атмосферный винный бар «Саша Белое»

В центре Омска появится новый винный бар «Саша Белое». Он займет место легендарной кофейни Berlin Kaffee. Сейчас в помещении идет капитальный ремонт, но уже скоро омичи смогут оценить это атмосферное заведение.

На улице Ленина появится винный бар под названием «Саша Белое». Он займет место кофейни Berlin Kaffee, которая прекратила свою работу в январе 2024 года, проработав в Омске целых 15 лет.

«На месте легендарной кофейни Berlin Kaffee (ул. Ленина, 20) откроется атмосферный винный бар. Сейчас в помещении идет ремонт, и проект будет бомбическим. Скоро покажем», — написали в телеграм-канале «Омск путеводитель».

Напомним, что ранее в центре города приостановили работу заведение общественного питания. Речь идет о ресторане «Солнечный день и мама Маргарита», который оказался закрыт из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Добавим, что проверку в заведении организовали после жалоб посетителей.

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