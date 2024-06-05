В Омске за 2,3 млн выставили на продажу бизнес по доставке суши и пиццы

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В Омске за 2,35 млн рублей выставили на продажу бизнес по доставке суши, воков и пиццы. Кухня находится на улице Лермонтова. Общая площадь арендуемых помещений составляет 80 квадратных метров.
«Компании более 12 лет. 2 наработанные базы постоянных клиентов, 3 бренда, персонал, все необходимое оборудование для кухни, оргтехника, база поставщиков, социальные сети (2 группы в ВК), 2 сайта. Сайт полностью функциональный, заказы падают напрямую в CRM-систему. Разработчиком являемся мы сами, в любое время сможете сами вносить изменения», — говорится в объявлении.
Причиной продажи организации указаны планы по инвестированию в другую сферу бизнеса.
Согласно информации сервиса 2Gis, по адресу, указанному в объявлении, расположена доставка «xaNFood-Сегун».
Ранее Город55 рассказывал, что на проспекте Маркса готовится к открытию кофейня «Терра Кофе».