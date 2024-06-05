gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Иллюстрация

В Омске за 2,3 млн выставили на продажу бизнес по доставке суши и пиццы

5 июня 2024, 04:02
Фото: 1MI
Иллюстрация
Кухня находится на пересечении улиц Лермонтова и 13-я Линия. Компанию продают вместе с оборудованием, сайтом и персоналом.

В Омске за 2,35 млн рублей выставили на продажу бизнес по доставке суши, воков и пиццы. Кухня находится на улице Лермонтова. Общая площадь арендуемых помещений составляет 80 квадратных метров.

«Компании более 12 лет. 2 наработанные базы постоянных клиентов, 3 бренда, персонал, все необходимое оборудование для кухни, оргтехника, база поставщиков, социальные сети (2 группы в ВК), 2 сайта. Сайт полностью функциональный, заказы падают напрямую в CRM-систему. Разработчиком являемся мы сами, в любое время сможете сами вносить изменения», — говорится в объявлении.

Причиной продажи организации указаны планы по инвестированию в другую сферу бизнеса.

Согласно информации сервиса 2Gis, по адресу, указанному в объявлении, расположена доставка «xaNFood-Сегун».

Ранее Город55 рассказывал, что на проспекте Маркса готовится к открытию кофейня «Терра Кофе».

В центре Омска на проспекте Маркса откроется кофейня «Терра Кофе»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Социальные сети#Аренда#Кухня#Компания#Доставка#Изменения#Оборудование#Сайт#Суши#Кофейня#Пицца#Город55
Подпишитесь
Грязевой гейзер. В Омске на Пригородной из-за прорыва трубы залило дорогу и машины
Сегодня, 06:22
В Омской области появилось Главное управление молодежной политики
Сегодня, 02:51
Нарушения зафиксированы. Строительство омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным
Вчера, 11:39
Зарплата до 46 тысяч. В омском минприроды открыли вакансии для главных специалистов
Сегодня, 04:36
Ничего нового. На Омск и область надвигаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер
Сегодня, 06:40
Шок. В центре Омска загорелся ресторан «Хочу Пури»
Сегодня, 05:56
"