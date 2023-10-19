Посетитель остался на своем месте. Появилось видео, как в Омске авто заехало в кафе

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Появились записи с камер видеонаблюдения, как на остановке у магазина «Голубой огонек» легковой автомобиль влетел в кофейню. ДТП произошло днем 15 октября.
Как показала запись, на дороге столкнулись «девятка» и Chevrolet, после чего отечественный автомобиль врезался капотом в кофейню.
В кофейне за стойкой в это время сидел мужчина. Как видно по записи с камер видеонаблюдения, посетитель не сразу понял, что произошло, так как даже не встал со своего места.
В региональной Госавтоинспекции Городу55 ранее сообщили, что в происшествии никто не пострадал.