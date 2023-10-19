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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Скриншот

Посетитель остался на своем месте. Появилось видео, как в Омске авто заехало в кафе

19 октября 2023, 06:39
Фото: УМВД России по Омской области
Скриншот

Появилось видео, как в Омске автомобиль влетел в павильон на «Голубом огоньке»

На дороге столкнулись «девятка» и Chevrolet, после чего отечественный автомобиль врезался капотом в кофейню.

Появились записи с камер видеонаблюдения, как на остановке у магазина «Голубой огонек» легковой автомобиль влетел в кофейню. ДТП произошло днем 15 октября.

Как показала запись, на дороге столкнулись «девятка» и Chevrolet, после чего отечественный автомобиль врезался капотом в кофейню.

В кофейне за стойкой в это время сидел мужчина. Как видно по записи с камер видеонаблюдения, посетитель не сразу понял, что произошло, так как даже не встал со своего места.

Видео: УМВД России по Омской области

В региональной Госавтоинспекции Городу55 ранее сообщили, что в происшествии никто не пострадал.

Красная «девятка» въехала в кофейню в центре Омска. Известны подробности
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#Происшествия#Видео#ДТП#Авария#Камеры видеонаблюдения#Мужчина#Евгений Игишев#Кофейня#Голубой огонек
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