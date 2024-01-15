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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В центре Омска на неопределенный срок закрылась популярная кофейня

«Чтобы стать лучше». В центре Омска закрылась популярная кофейня

15 января 2024, 10:38
Фото: Berlin Kaffee

В центре Омска на неопределенный срок закрылась популярная кофейня

Об этом сообщили в официальной группе заведения.

Речь идет о кофейне «Berlin Kaffee», расположенной по адресу ул. Ленина, 20. Заведение работало в центре Омска с 2008 года, но недавно объявило о временном закрытии в своих соцсетях.

Сообщается, что такое решение было принято, чтобы обновить формат и дизайн помещения. Когда оно снова будет готово принять посетителей — пока неясно.

«Мы закрываемся на ремонт, чтобы стать лучше и открыться для вас вновь в новом формате, начать новую интересную страницу нашего развития», — написали на официальной странице кофейни.

Ранее Город55 писал об омских ресторанах, попавших в топ-50 ресторанной премии Wheretoeat Siberia 2023.

Два омских заведения вошли в топ-50 лучших ресторанов Сибири
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#Ремонт#Омск#Омская область#Новости#Кафе#Анастасия Баянова#Кофейня
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