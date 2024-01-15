«Чтобы стать лучше». В центре Омска закрылась популярная кофейня

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Речь идет о кофейне «Berlin Kaffee», расположенной по адресу ул. Ленина, 20. Заведение работало в центре Омска с 2008 года, но недавно объявило о временном закрытии в своих соцсетях.
Сообщается, что такое решение было принято, чтобы обновить формат и дизайн помещения. Когда оно снова будет готово принять посетителей — пока неясно.
«Мы закрываемся на ремонт, чтобы стать лучше и открыться для вас вновь в новом формате, начать новую интересную страницу нашего развития», — написали на официальной странице кофейни.
Ранее Город55 писал об омских ресторанах, попавших в топ-50 ресторанной премии Wheretoeat Siberia 2023.