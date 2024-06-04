В центре Омска на проспекте Маркса откроется кофейня «Терра Кофе»

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
В центре Омска на проспекте Маркса, 17 откроется кофейня «Терра Кофе» В помещении в настоящее время идет ремонт. Город55 обратил внимание, что на фасаде уже установили вывеску нового заведения.
«Это новый филиал. Открытие в июне, но точно сказать не могу. На Мира, 12 еще планируется точка, сейчас там ремонт идет», — рассказали Городу55 в «Терра Кофе».
По данным сервиса 2Gis, в Омске сейчас открыты три филиала «Терра Кофе». Также в городе работают кофейни Coffee Anytime, Skuratov, Lavanda и другие заведения.
Ранее Город55 рассказывал, в каких заведениях города омичи могут оценить паназиаткую кухню: