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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Кофейня откроется по соседству с книжным магазином и банком

В центре Омска на проспекте Маркса откроется кофейня «Терра Кофе»

4 июня 2024, 04:54
Фото: gorod55.ru
Кофейня откроется по соседству с книжным магазином и банком
В настоящее время в помещении идет ремонт.

В центре Омска на проспекте Маркса, 17 откроется кофейня «Терра Кофе» В помещении в настоящее время идет ремонт. Город55 обратил внимание, что на фасаде уже установили вывеску нового заведения.

«Это новый филиал. Открытие в июне, но точно сказать не могу. На Мира, 12 еще планируется точка, сейчас там ремонт идет», — рассказали Городу55 в «Терра Кофе».
На фасаде уже установлена вывескаНа фасаде уже установлена вывеска
На фасаде уже установлена вывеска
Фото: gorod55.ru

По данным сервиса 2Gis, в Омске сейчас открыты три филиала «Терра Кофе». Также в городе работают кофейни Coffee Anytime, Skuratov, Lavanda и другие заведения.

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#Евгений Игишев#Бизнес#Открытие#Кофейня#Кофе#Заведение
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