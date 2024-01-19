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Published Сегодня, 12:06

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Updated Сегодня, 12:07

Иллюстраиця

Известный дизайнер назвал две кофейни, открытые омичами, лучшими в Москве

19 января 2024, 12:06
Фото: Midjourney
Иллюстраиця

Известный дизайнер назвал две кофейни от омичей лучшими в столице

Дизайнер Артемий Лебедев назвал топ из трех столичных кофеен, две из них — «Skuratov Coffee» и «ABC roasters».

Российский дизайнер рассказал о любимых кофейнях в подкасте «Основатели». Так, Артемий Лебедев считает, что две из трех лучших кофеен в Москве открыли омичи. Это — «Skuratov Coffee» предпринимателя Виктора Скуратова и «ABC roasters», основанный семейной парой Софьей Раснер и Сергеем Рубиным.

«Хорошие ребята ABC Roasters, из Омска почему-то приехали, взяли Москву. Очень классные кофейни, прям классный проект, радует. Skuratov Сoffee хороший. „Даблби“ — база», — сказал дизайнер.

Первая кофейня сети «Skuratov Coffee» открылась в Москве в 2015, сейчас же в столице их работает 12. Софья Раснер и ее муж Сергей Рубин переехали в Москву вместе со своим бизнесом «ABC Roasters» в 2018 году.

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#Омск#Омская область#Новости#Скуратов кофе#Анастасия Баянова#Кофейня#Кофе
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