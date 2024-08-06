Уже второй филиал. В омской Меге откроется Double bubble tea

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Омичам рассказали, что скоро в «Меге» откроется Double bubble tеа. Это будет уже второй филиал известной питерской франшизы в Омске, первый работает по адресу ул. Ленина, 5, в здании ресторана «Где же кролик».
Открытие заведения запланировано на середину августа, пишет «Омск путеводитель» со ссылкой на владельцев сети.
В Double bubble tеа продают популярные азиатские напитки — баббл-ти. Это напиток на основе китайского чая или кофе, в него можно добавить лопающиеся шарики, тапиоку (тоже шарики, только не лопающиеся) и другие топинги по желанию покупателя.
Напомним, что недавно в омской «Меге» открылся обновленный Love Republic, его площадь составила 542 квадратных метров. Теперь в магазине представлены все линейки бренда, включая PREMIUM, STUDIO и EVENING.