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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В омской Меге откроется второй филиал Double bubble tea

Уже второй филиал. В омской Меге откроется Double bubble tea

6 августа 2024, 11:46
Фото: 1MI

В омской Меге откроется второй филиал Double bubble tea

В Омске скоро откроется второй филиал известной питерской франшизы — Double bubble tea, заведение расположится в ТЦ «Мега».

Омичам рассказали, что скоро в «Меге» откроется Double bubble tеа. Это будет уже второй филиал известной питерской франшизы в Омске, первый работает по адресу ул. Ленина, 5, в здании ресторана «Где же кролик».

Открытие заведения запланировано на середину августа, пишет «Омск путеводитель» со ссылкой на владельцев сети.

В Double bubble tеа продают популярные азиатские напитки — баббл-ти. Это напиток на основе китайского чая или кофе, в него можно добавить лопающиеся шарики, тапиоку (тоже шарики, только не лопающиеся) и другие топинги по желанию покупателя.

Напомним, что недавно в омской «Меге» открылся обновленный Love Republic, его площадь составила 542 квадратных метров. Теперь в магазине представлены все линейки бренда, включая PREMIUM, STUDIO и EVENING.

Изменил формат. В омской «Меге» открылся обновленный Love Republic
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Кафе#Открытие#Кофейня#Кофе#Летние кафе#Чай
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