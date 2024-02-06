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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

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Капремонт школ, спасение котенка и кофейный ажиотаж. Омск сегодня

6 февраля 2024, 15:48
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Контракты на капремонт омских школ получили компании со спорным бэкграундом

В прошлом году стало известно о намерении властей капитально отремонтировать 19 школ Омска, на это было выделено более 3,5 миллиардов рублей. Недавно стало известно, кто именно будет проводить работы и приведет образовательные учреждения в порядок. Город55 решил изучить деятельность компаний, получивших контракты на крупную сумму.

Новичок, инвестор парка и «спорный» застройщик. Кто займется капремонтом омских школ
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Новость №2. Пожарные спасли котенка, который от страха забился под горящий диван во время пожара

Сегодня в Таре произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Загорелся диван, хозяин квартиры в это время спал. Разбудил мужчину едкий дым, когда он понял, в чем дело — решил разбить окно и выбраться через него на улицу. Во время тушения, один из спасателей услышал за диваном мяуканье, оказалось, что туда от страха забился котенок. Кроме него, эвакуация никому не понадобилась, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Мяукающий комочек». Омские пожарные спасли котенка, который залез под горящий диван
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Новость №3. Омск попал в топ-3 мегаполисов по тратам на кофе

Сервис «2ГИС» представил рейтинг городов по дороговизне кофейных напитков. Омску досталась пятая строчка в списке по стоимости капучино, а по стоимости латте — девятая. Аналитики говорят, что на напитки в кофейнях у омичей уходит десятая часть зарплаты. Кофейной «столицей» России можно смело назвать Краснодар, Омск же занял 11 место.

Зарплата на латте и капучино. Омск попал в топ-3 мегаполисов по тратам на кофе
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