Капремонт школ, спасение котенка и кофейный ажиотаж. Омск сегодня

Сегодня в Таре произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Загорелся диван, хозяин квартиры в это время спал. Разбудил мужчину едкий дым, когда он понял, в чем дело — решил разбить окно и выбраться через него на улицу. Во время тушения, один из спасателей услышал за диваном мяуканье, оказалось, что туда от страха забился котенок. Кроме него, эвакуация никому не понадобилась, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.