Капремонт школ, спасение котенка и кофейный ажиотаж. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Новость №1. Контракты на капремонт омских школ получили компании со спорным бэкграундом
В прошлом году стало известно о намерении властей капитально отремонтировать 19 школ Омска, на это было выделено более 3,5 миллиардов рублей. Недавно стало известно, кто именно будет проводить работы и приведет образовательные учреждения в порядок. Город55 решил изучить деятельность компаний, получивших контракты на крупную сумму.
Новость №2. Пожарные спасли котенка, который от страха забился под горящий диван во время пожара
Сегодня в Таре произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Загорелся диван, хозяин квартиры в это время спал. Разбудил мужчину едкий дым, когда он понял, в чем дело — решил разбить окно и выбраться через него на улицу. Во время тушения, один из спасателей услышал за диваном мяуканье, оказалось, что туда от страха забился котенок. Кроме него, эвакуация никому не понадобилась, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.
Новость №3. Омск попал в топ-3 мегаполисов по тратам на кофе
Сервис «2ГИС» представил рейтинг городов по дороговизне кофейных напитков. Омску досталась пятая строчка в списке по стоимости капучино, а по стоимости латте — девятая. Аналитики говорят, что на напитки в кофейнях у омичей уходит десятая часть зарплаты. Кофейной «столицей» России можно смело назвать Краснодар, Омск же занял 11 место.