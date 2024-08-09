Объединит сообщество. В Омске впервые пройдет чемпионат кофе

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
22 сентября в Омске впервые пройдет Brew Battle — чемпионат по приготовлению кофе, в котором могут участвовать и профессионалы, и любители. Сегодня стартовал сбор заявок, он продлится до 21 августа включительно, пишет «Омск путеводитель».
Каждый из участников сможет в свободной форме выбрать любой кофейный девайс и приготовить с его помощью самую вкусную чашку кофе. Идею проведения такого чемпионата предложил Skuratov, мероприятие должно объединить омское кофейное сообщество — бариста, обжарщиков, кофейных экспертов и любителей.
Напомним, что скоро в Омске появится новое заведение — сырный ресторан «Рэми», автором проекта выступил омский шеф-повар Игорь Белоглазов. Ресторан расположится на месте знаменитого «У Швейка», который закрылся в прошлом месяце.