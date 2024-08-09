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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

В Омске впервые пройдет чемпионат кофе

Объединит сообщество. В Омске впервые пройдет чемпионат кофе

9 августа 2024, 13:49
Фото: 1MI

В Омске впервые пройдет чемпионат кофе

22 сентября в Омске пройдет Brew Battle — чемпионат по приготовлению кофе, желающие поучаствовать уже могут оставлять заявки.

22 сентября в Омске впервые пройдет Brew Battle — чемпионат по приготовлению кофе, в котором могут участвовать и профессионалы, и любители. Сегодня стартовал сбор заявок, он продлится до 21 августа включительно, пишет «Омск путеводитель».

Каждый из участников сможет в свободной форме выбрать любой кофейный девайс и приготовить с его помощью самую вкусную чашку кофе. Идею проведения такого чемпионата предложил Skuratov, мероприятие должно объединить омское кофейное сообщество — бариста, обжарщиков, кофейных экспертов и любителей.

Напомним, что скоро в Омске появится новое заведение — сырный ресторан «Рэми», автором проекта выступил омский шеф-повар Игорь Белоглазов. Ресторан расположится на месте знаменитого «У Швейка», который закрылся в прошлом месяце.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Скуратов кофе#Кофейня#Кофе#Чемпионат кофе
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