Скоро в Омске откроется популярная московская сеть PIMS

Posted 2 октября, 11:59
Published 2 октября, 11:59
Modified 2 октября, 12:02
Updated 2 октября, 12:02
В Омске скоро откроется филиал популярной московской сети PIMS, пишет NGS55.RU. Заведения специализируются на напитках на основе китайских чаев с различными топпингами, ягодами, фруктами и другими добавками.
Известно, что сейчас PIMS ищет бар-менеджера для омского филиала, который планируют открыть в «Меге». Однако когда именно омичи смогут попробовать популярный напиток — пока неизвестно.
Напомним, что скоро в Омске появится первый ресторан новосибирской сети «Дядя Вано». В заведение уже ищут сотрудников, открытие состоится уже этой осенью.
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