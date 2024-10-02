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Posted 2 октября, 11:59

Published 2 октября, 11:59

Modified 2 октября, 12:02

Updated 2 октября, 12:02

Скоро в Омске откроется популярная московская сеть PIMS

Скоро в Омске откроется популярная московская сеть PIMS

2 октября 2024, 11:59
Фото: PIMS TEA
Стало известно, что в Омске появится первый филиал PIMS, дата открытия пока не называется.

В Омске скоро откроется филиал популярной московской сети PIMS, пишет NGS55.RU. Заведения специализируются на напитках на основе китайских чаев с различными топпингами, ягодами, фруктами и другими добавками.

Известно, что сейчас PIMS ищет бар-менеджера для омского филиала, который планируют открыть в «Меге». Однако когда именно омичи смогут попробовать популярный напиток — пока неизвестно.

Напомним, что скоро в Омске появится первый ресторан новосибирской сети «Дядя Вано». В заведение уже ищут сотрудников, открытие состоится уже этой осенью.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Кафе#Открытие#Кофейня#Заведение
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