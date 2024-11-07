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2024
«С соплями ходили, и нормально». В Омске три школы остаются полностью закрытыми
7 ноября, 07:35
Важно. Стало известно, как много детей в Омске заболели пневмонией этой осенью
23 октября, 09:47
Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
16 октября, 07:49
Вспышка лихорадки Марбург: будет ли эпидемия в России и чем опасны летучие мыши
10 октября, 11:49
Началась вспышка вируса, из-за которого из глаз льется кровь. А омичам пора бояться?
9 октября, 08:56
Коронавирус ХЕС: что известно о новом штамме и ждать ли его в Омской области
4 октября, 02:30
Главой омского минздрава назначили Дмитрия Маркелова
6 июля, 03:26
2023
Риновирусы и парагрипп. За неделю 11 тысяч омичей заразились ОРВИ
5 декабря 2023, 04:58
Отказываются от вакцинации. В Омской области стало расти число заболевших корью
В одном случает ребенок заболел корью из-за отказа родителей от прививки.
20 апреля 2023, 05:08
Грипп и ОРВИ отступают. В Омской области заболеваемость снизилась на треть
Тем не менее, омичам рекомендуют пользоваться масками в общественных местах
28 февраля 2023, 06:59
Новая напасть. В Омской области спрогнозировали замену штаммов гриппа
13 января 2023, 09:00

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