Брюшной тиф, дифтерия или столбняк? Чем чаще всего болели омичи в 2024 году

В целом в 2024 году в Омской области эпидемическая ситуация характеризовалась как благополучная. Об этом Городу55 рассказали в Роспотребнадзоре в ответ на запрос. Показатель заболеваемости за 11 месяцев 2024 года составил 26291,3 на 100 тысяч населения, что на уровне среднемноголетнего показателя.