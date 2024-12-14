Брюшной тиф, дифтерия или столбняк? Чем чаще всего болели омичи в 2024 году

Posted 14 декабря, 06:46
Published 14 декабря, 06:46
Modified 14 декабря, 07:16
Updated 14 декабря, 07:16
В целом в 2024 году в Омской области эпидемическая ситуация характеризовалась как благополучная. Об этом Городу55 рассказали в Роспотребнадзоре в ответ на запрос. Показатель заболеваемости за 11 месяцев 2024 года составил 26291,3 на 100 тысяч населения, что на уровне среднемноголетнего показателя.
Этой осенью в Омской области циркулируют четыре вируса: вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и COVID-19. Что касается заболеваемости внебольничной пневмонией микоплазменной этиологии: с мая по октябрь 2024 года показатель составил 49,8 случая на 100 тысяч человек, что равняется 6,5% от общего числа внебольничных пневмоний.
«За 11 месяцев 2024 года не зарегистрированы случаи заболевания брюшным тифом, дизентерией, полиомиелитом, дифтерией, краснухой, эпидемическим паротитом, столбняком, сибирской язвы», — добавили в ведомстве.
Что касается нового вируса Коксаки, который сейчас распространяется по России, то его на территории области пока что не выявили.
К симптомам нового вируса относятся повышенная температура, сыпь на руках и во рту, отсутствие аппетита, рвота, диарея, судороги, затрудненное дыхание. Также стоит обратиться к специалисту, если малыш жалуется на боль в груди, животе и горле и сильные головные боли.
«Энтеровирусные инфекции представляют собой группу инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов, в том числе вирусом Коксаки. За 11 месяцев текущего года показатель заболеваемости ЭВИ составил 3,17 на 100 тыс. населения, что в 2,24 раза ниже аналогичного периода прошлого года», — рассказали в Роспотребнадзоре.