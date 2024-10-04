Коронавирус ХЕС: что известно о новом штамме и ждать ли его в Омской области

ХЕС — это очередной штамм семейства омикронов. Он представляет собой комбинацию подштаммов «Флирта» — KS.1.1 и KP.3.3. ХЕС начали фиксировать у сотни пациентов стран Европы, Северной Америки и Азии. Особенно много заразившихся новым штаммом было в Германии, где его и зафиксировали впервые в июне этого года. Также заболевание подтвердили у жителей таких стран, как Словения, Бельгия, Нидерланды, Тайвань, Франция, Израиль, Италия, Швеция, Ирландия, Великобритания, Канада, Испания, Дания.