Коронавирус ХЕС: что известно о новом штамме и ждать ли его в Омской области

Posted 4 октября, 02:30
Published 4 октября, 02:30
Modified 4 октября, 02:30
Updated 4 октября, 02:30
Заболеваемость коронавирусом в России растет с каждым днем. По последним данным, за неделю с 23 по 29 сентября в стране госпитализировали 2500 человек, что выше на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей. За указанный период умерли 38 человек.
Что касается Омской области: за 39 неделю в регионе выявили 253 новых случаев. Наша область среди других регионов по Сибирскому федеральному округу перестала быть лидером по заболеваемости ковидом. Теперь это место занимает Кемеровская область, где за неделю коронавирус подтвердился у 631 человека, также один умер.
Такой рост заболевших связан с началом эпидемического сезона и появлением новых вариантов ковида — в последнее время вирус очень быстро мутирует. Еще недавно люди болели штаммами из группы FLiRT, а теперь в Россию пришла новая разновидность коронавируса — ХЕС.
ХЕС — это очередной штамм семейства омикронов. Он представляет собой комбинацию подштаммов «Флирта» — KS.1.1 и KP.3.3. ХЕС начали фиксировать у сотни пациентов стран Европы, Северной Америки и Азии. Особенно много заразившихся новым штаммом было в Германии, где его и зафиксировали впервые в июне этого года. Также заболевание подтвердили у жителей таких стран, как Словения, Бельгия, Нидерланды, Тайвань, Франция, Израиль, Италия, Швеция, Ирландия, Великобритания, Канада, Испания, Дания.
Совсем недавно, 25 сентября, в Роспотребнадзоре сообщили о случаях заражения в России. Новый вариант коронавируса подтвердился у жителей Уфы и Ростовской области.
«Центрами секвенирования ведомства обеспечено проведение исследования положительных проб из всех субъектов РФ с последующей агрегацией в единой платформе расшифровки генома возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний VGARus. Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты», — добавили в ведомстве.
Симптомы нового варианта коронавируса не отличаются от прежних версий ковида. Среди них по-прежнему:
Как и прежние штаммы коронавируса, ХЕС отличается еще большей заразностью. Быстрая скорость распространения связана с его высокой контагиозностью, то есть вероятность не заразиться при контакте с инфицированным крайне низкая.
Иммунолог Николай Крючков добавил, что данных о том, что штамм ХЕС стал более патогенным или летальным, у врачей нет. Он отличается очень высокой заразностью — она выше, чем у предыдущих доминирующих подвариантов. Уникальная способность подвида ХЕС — уметь обходить приобретенную иммунную защиту, подчеркнул эскперт.
Директор Института генетики в Университетском колледже Лондона профессор Франсуа Баллу считает, что ХЕС может стать доминирующим подвариантом этой зимой.
Специалисты Роспотребнадзора заявили, что следят за распространением нового штамма коронавируса и напоминают, что не стоит забывать о мерах безопасности и профилактики в период подъема сезонной заболеваемости.
Эксперты полагают, что вакцина «Спутник V», которую обновили в начале года, должна быть эффективна против этого штамма. Однако в исследовательском Центре Гамалеи считают, что для точной информации необходимы дополнительные исследования.
Крючков отметил, что ковид — это круглогодичное заболевание, и привязанности к определенному сезону у вируса нет. Когда возникает новый штамм, то иммунная прослойка населения еще больше снижается, за счет чего он сильнее заражает людей.
Новый штамм ХЕС соответствует темпам роста подвариантов, которые ранее стали доминирующими. По словам Крючкова, новую вспышку ковида следует ожидать в любом случае. Впрочем, такой вывод можно сделать и судя по последним данным по заболеваемости коронавирусом.
Меры профилактики и лечение нового штамма не отличается от предыдущих. Людям советуют прикрывать рот и нос при чихании и кашле, вакцинироваться, проветривать помещения.
Эффективными методами лечения COVID-19 иммунолог назвал аналоги препарата «паксловид». Минздрав России зарегистрировал два таких препарата — «скайвира», разработанный компанией «Промомед», и «миробивир», который производит «Фармасинтез».
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