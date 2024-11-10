Пушистая опасность: какие смертельные заболевания можно подхватить из-за укуса белки

Posted 10 ноября, 04:59
Published 10 ноября, 04:59
Modified 10 ноября, 05:49
Updated 10 ноября, 05:49
В Омской области сохраняется опасность распространения заболеваний бешенством среди животных и возникновения случаев заболеваний людей. Напомним, что за первые девять месяцев этого года в регионе пострадали 253 человека от укуса диких животных, в городе зафиксировано 211 таких случаев. Из них около 150 человек покусали белки.
Этих грызунов можно встретить не только в лесу, но и на дачной территории или в городском парке. Встреча с ними может доставить как массу удовольствия, так и неприятности, поскольку некоторые животные являются переносчиками опасных заболеваний. Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что белки являются переносчиками не только бешенства, но теоретически еще и лептоспироза, и туляремии.
«Потенциально любое дикое (и не только) животное может быть переносчиком вируса бешенства, а также ряда других менее опасных болезней (в частности, туляремии и лептоспироза). После укуса белки необходимо сразу обратиться в ближайшее медицинское учреждение или травмпункт и сообщить об укусе. Пострадавшему сделают прививку от бешенства», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, кормить белок с ладони врач не советует, несмотря на то, что это кажется довольно милым развлечением. Лучше положить еду в кормушку.
Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспиры (Leptospira). Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой.
Туляремия — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Francisella tularensis. При болезни поражается кожа, слизистые оболочки, лёгкие, кишечник, глаза и лимфатические узлы. Возникает лихорадка и выраженная интоксикация: апатия, ломота в теле и тошнота.
Лабораторные исследования, проведенные в текущем году, подтвердили наличие бешенства у 17 животных в 11 муниципальных районах Омской области. Основными носителями вируса являются лисы и кошки (29% об общего числа зарегистрированных случаев), а также собаки (24%), енотовидные собаки (12%). В Роспотребнадзоре добавили, что в регионе 41 человек оказался под угрозой заражения вирусом бешенства.