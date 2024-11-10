Пушистая опасность: какие смертельные заболевания можно подхватить из-за укуса белки

Этих грызунов можно встретить не только в лесу, но и на дачной территории или в городском парке. Встреча с ними может доставить как массу удовольствия, так и неприятности, поскольку некоторые животные являются переносчиками опасных заболеваний. Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что белки являются переносчиками не только бешенства, но теоретически еще и лептоспироза, и туляремии.