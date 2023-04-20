Отказываются от вакцинации. В Омской области стало расти число заболевших корью

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В России продолжает расти число заболевших корью. По последним данным, за первые три месяца 2023 года зарегистрировано более 800 случаев заражения вирусом по всей стране.
Омская область также не ушла от этой неприятной тенденции. Эксперты подтверждают семь лабораторно выявленных случаев заболевания, из них пять — у взрослых и два у детей.
Главное управление Роспотребнадзора по Омской области подчеркивает, что один из этих семи случаев распространен в домашнем очаге, который возник из-за отказа родителей от вакцинации. Такая позиция крайне опасна, потому что иммунизация против кори считается одной из наиболее эффективных мер для предотвращения заболевания и его распространения.
С 3 апреля в российских регионах началась подчищающая иммунизация от кори. Во время такой иммунизации вакцинируют непривитых и ранее не болевших людей, а также привитых только однократно детей и взрослых. Мера была принята для предотвращения роста числа заболевших корью в России, так как недуг может вызывать тяжелые осложнения в виде пневмонии, менингита и серьезных общих нарушений, а также быть смертельным в отдельных группах населения.
Ранее Город55 сообщал, что первыми в Омской области заболели 4 человека — семья, которая побывала в Томске. В Роспотребнадзоре уточняли, что все заболевшие были не привиты против кори.