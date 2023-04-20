Отказываются от вакцинации. В Омской области стало расти число заболевших корью

Главное управление Роспотребнадзора по Омской области подчеркивает, что один из этих семи случаев распространен в домашнем очаге, который возник из-за отказа родителей от вакцинации. Такая позиция крайне опасна, потому что иммунизация против кори считается одной из наиболее эффективных мер для предотвращения заболевания и его распространения.



С 3 апреля в российских регионах началась подчищающая иммунизация от кори. Во время такой иммунизации вакцинируют непривитых и ранее не болевших людей, а также привитых только однократно детей и взрослых. Мера была принята для предотвращения роста числа заболевших корью в России, так как недуг может вызывать тяжелые осложнения в виде пневмонии, менингита и серьезных общих нарушений, а также быть смертельным в отдельных группах населения.