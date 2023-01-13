Новая напасть. В Омской области спрогнозировали замену штаммов гриппа

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Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявили о смене штаммов вируса гриппа в России в целом, и в Омской области в частности.
По словам Поповой, на смену свиному придет вирус гриппа В, который «проходит не очень просто и не очень легко».
«Для этого типа нередки осложнения в виде бронхитов и пневмоний», - заявила главный санврач страны.
При этом заболеваемость гриппом в стране различными штаммами растет уже больше месяца.
Добавим, накнуне стало известно, что в России был зарегистрирован первый случай заражения новым штаммов коронавируса «Кракен».
О том как омичам избежать тяжелых последствий от вирусов гриппа читайте в нашем материале ниже.