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Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Новая напасть. В Омской области спрогнозировали замену штаммов гриппа

Сегодня, 09:00
Фото: 1MI
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В регион придет вирус, который чреват осложнениями в виде бронхитов и пневмоний.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявили о смене штаммов вируса гриппа в России в целом, и в Омской области в частности.

По словам Поповой, на смену свиному придет вирус гриппа В, который «проходит не очень просто и не очень легко».

«Для этого типа нередки осложнения в виде бронхитов и пневмоний», - заявила главный санврач страны.

При этом заболеваемость гриппом в стране различными штаммами растет уже больше месяца.

Добавим, накнуне стало известно, что в России был зарегистрирован первый случай заражения новым штаммов коронавируса «Кракен».

О том как омичам избежать тяжелых последствий от вирусов гриппа читайте в нашем материале ниже. 

Как избежать смерти. Омичам рассказали, как правильно встречать тяжелый грипп
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#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Грипп#Вирус#Эпидемия
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