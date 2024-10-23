Стало известно, как много детей в Омске заболели пневмонией этой осенью

Напомним, этой осенью омичи не заболевали из-за вирусов гриппозной этиологии. Однако в регионе продолжают циркулировать риновирусы (72,7%), аденовирусы (18,2%) и вирусы парагриппа (9,1%). Ранее Город55 рассказывал, как распознать, чем вы болеете: коронавирусом, ОРВИ или простым гриппом? Подробнее об этом читайте в нашем материале.