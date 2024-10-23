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Posted 23 октября, 09:47

Published 23 октября, 09:47

Modified 23 октября, 09:49

Updated 23 октября, 09:49

В Роспотребнадзоре рассказали, как много детей в Омске заболели пневмонией

Стало известно, как много детей в Омске заболели пневмонией этой осенью

23 октября 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney

В Роспотребнадзоре рассказали, как много детей в Омске заболели пневмонией

Сюжет
Коронавирус
В городе на карантин закрыты уже 18 школ.

Роспотребнадзор по запросу Города55 предоставил актуальные данные по заболеваемости пневмонией в Омской области. В ведомстве уточнили, что нынешняя эпидемическая ситуация характерна для осени.

«С сентября 2024 года показатель заболеваемости пневмонией у детей составил 636,2 на 100 тысяч населения. Среди детей в возрасте 7-17 лет показатель заболеваемости составил 741,3 на 100 тысяч, среди детей в возрасте 3-6 лет — 476,8 на 100 тысяч, что на уровне среднемноголетних показателей», — добавили в Роспотребнадзоре.

По данным городского департамента образования, предоставленным Городу55, на 23 октября образовательный процесс приостановлен в 942 классах 54 школ. Полностью закрыты уже 18 учреждений: № 17, 24, 32, 33, 44, 54, 66, 74, 86, 93, 94, 96, 135, 137, 140, 144, 150, 159. Также временно ушли на карантин 23 группы в 21 детском саду.

Такие меры приняты из-за отсутствия 20% и более детей, которые сейчас болеют ОРВИ. Также в Омске зафиксированы единичные случаи пневмоний в школах.

«Своевременные решения руководителей образовательных учреждений о приостановлении учебного процесса в случае регистрации 20% и более заболевших острыми респираторными инфекциями в группе (классе) или в целом по образовательному учреждению являются эффективной мерой профилактики острых респираторных инфекций», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, этой осенью омичи не заболевали из-за вирусов гриппозной этиологии. Однако в регионе продолжают циркулировать риновирусы (72,7%), аденовирусы (18,2%) и вирусы парагриппа (9,1%). Ранее Город55 рассказывал, как распознать, чем вы болеете: коронавирусом, ОРВИ или простым гриппом? Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
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#Ольга Скворцова#Коронавирус#Образование#Омск#Роспотребнадзор#Дети#ОРВИ#Карантин#Грипп#Школы#Эпидемия#Риновирусы
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