На пороге эпидемии? В России зафиксировали вспышку микоплазменной пневмонии

В России резко увеличилась заболеваемость микоплазменной пневмонией — показатели выросли с 4,9% до 19,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрия Буланова. Что это за болезнь и какие у нее симптомы, корреспонденту Города55 рассказал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.