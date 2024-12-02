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Posted 2 декабря, 09:15

Published 2 декабря, 09:15

Modified 2 декабря, 09:17

Updated 2 декабря, 09:17

В России зафиксировали вспышку микоплазменной пневмонии

На пороге эпидемии? В России зафиксировали вспышку микоплазменной пневмонии

2 декабря 2024, 09:15
Фото: 1MI.

В России зафиксировали вспышку микоплазменной пневмонии

Заболеваемость резко увеличилась за последний год в четыре раза. Узнали у омского врача, насколько это опасно.

В России резко увеличилась заболеваемость микоплазменной пневмонией — показатели выросли с 4,9% до 19,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрия Буланова. Что это за болезнь и какие у нее симптомы, корреспонденту Города55 рассказал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.

По словам специалиста, микоплазменная пневмония — это атипичная форма пневмонии, вызванная бактерией Mycoplasma pneumoniae. Возбудитель болезни попадает в организм воздушно-капельным путем.

«В начале болезни симптомы схожи с обычной ОРВИ. У человека наблюдается общая слабость, возможны насморк, боль в горле и мышцах, озноб и легкий кашель. Если через пять–семь дней кашель или озноб не проходят, стоит обратиться за медицинской помощью. Основным характерным симптомом микоплазменной пневмонии является постоянный, медленно ухудшающийся, непрекращающийся приступообразный кашель», — рассказал Николаев.

При несвоевременном лечении инфекция может распространяться за пределы дыхательной системы, подчеркнул врач. В качестве мер профилактики Николаев назвал:

  • выполнять влажную уборку дома и рабочих помещений;
  • соблюдать правила личной гигиены;
  • не переохлаждаться;
  • избегать тесного контакта с людьми, у которых наблюдаются признаки ОРВИ.
«В практике пульмонологии частота микоплазменных пневмоний варьирует, составляя от 5 до 50% случаев внебольничных воспалений легких или около трети пневмоний небактериального генеза. Поэтому 19% — вполне средний показатель», — ответил эксперт на вопрос о том, почему вспышка заболевания произошла сейчас.
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