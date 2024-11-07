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Posted 7 ноября, 07:35

Published 7 ноября, 07:35

Modified 7 ноября, 07:37

Updated 7 ноября, 07:37

«С соплями ходили, и нормально». В Омске три школы остаются полностью закрытыми

«С соплями ходили, и нормально». В Омске три школы остаются полностью закрытыми

7 ноября 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney.
Родители учеников сильно обеспокоены ситуацией с карантином.

В департаменте образования Городу55 предоставили данные по заболеваемости в школах и детских садах. На четверг, 7 ноября, образовательный процесс приостановлен в 256 классах 23 школ. Что касается детсадовцев: воспитанники 31 группы в 25 яслях находятся на изоляции. Кроме того, остаются полностью закрытыми три школы: № 54, 96, 144.

Родители учеников школы №144 сообщили, что в этом году классы учатся по триместрам. В связи с этим дети уже долгое время находятся на дистанционном обучении. Взрослые сильно встревожены такой ситуацией.

«В школе дают знания и занимаются детьми. Даже спорить не буду с „людьми“, которые оспаривают это. Такое ощущение, что будущее для наших детей закрыто»;
«Ну, хоть дети успеют взрослых в онлайне обучить!»;
«Как школам понравился дистант! Работать вообще не хотят! Подводят нас к просто дистанционному обучению. Обучать должны родители, а учителя только задания кидают. Интересно, как дистант отражается на зарплатах учителей?»;
«И чему научатся дети на дистанте? Я сомневаюсь, что все болеют, зачем закрывают классы? Мы с соплями ходили, и нормально, главное, температуры нет. Зато иммунитет был, а сейчас дети даже на улицу не ходят, как инкубаторские дома сидят».

Похожая ситуация сложилась и в школе №96, которая уже третью неделю закрыта на карантин. По словам самих обучающихся, ребята ушли на дистант 21 октября, который, предположительно, продлится до 9 ноября. Однако, если гриппом, ОРВИ и ковидом в общей сложности будут продолжать болеть не менее 20% детей, то карантин продлят.

«У нас множество детей с пневмонией, головные боли, рвота, признаки ОРВИ. Как можно отпускать их в школу?».

Действительно, сразу несколько российских регионов объявили о полном или частичном переходе на дистанционный режим обучения. Причиной стала массовое заболевание внебольничной пневмонией.

Как рассказали Городу55 в Роспотребнадзоре, в Омске зафиксированы единичные случаи пневмоний в школах. В ведомстве уточнили, что нынешняя эпидемическая ситуация характерна для осени.

«С сентября 2024 года показатель заболеваемости пневмонией у детей составил 636,2 на 100 тысяч населения. Среди детей в возрасте 7-17 лет показатель заболеваемости составил 741,3 на 100 тысяч, среди детей в возрасте 3-6 лет — 476,8 на 100 тысяч, что на уровне среднемноголетних показателей», — добавили в Роспотребнадзоре.

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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Роспотребнадзор#ОРВИ#Карантин#Заболеваемость#Школы#Детские сады#Эпидемия#Дистанционное обучение
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