«С соплями ходили, и нормально». В Омске три школы остаются полностью закрытыми

Похожая ситуация сложилась и в школе №96, которая уже третью неделю закрыта на карантин. По словам самих обучающихся, ребята ушли на дистант 21 октября, который, предположительно, продлится до 9 ноября. Однако, если гриппом, ОРВИ и ковидом в общей сложности будут продолжать болеть не менее 20% детей, то карантин продлят.