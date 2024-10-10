Вспышка лихорадки Марбург: будет ли эпидемия в России и чем опасны летучие мыши

Posted 10 октября, 11:49
Published 10 октября, 11:49
Modified 10 октября, 11:51
Updated 10 октября, 11:51
ВОЗ заявила о рисках эпидемии вируса Марбург, который вызывает крайне опасную инфекцию с летальностью от 80 до 95%. Случаи заражения обнаружили в Руанде. Более 70% инфицированных — это медицинские работники из двух больниц в Кигали, столице страны. Они сейчас проходят лечение, а все, кто с ними контактировал, находятся под строгим наблюдением, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.
Город55 узнал у заведующего кафедрой «Экстремальной и доказательной медицины» ОмГМУ, доктора медицинских наук, доцента Николая Николаева, угрожает ли России новый смертельный вирус и можно ли заразиться им от летучих мышей, которые залетают в квартиры омичей.
Он известен еще с 1960-х годов. Первые случаи заболевания обнаружили в Марбурге, собственно, поэтому инфекция и получила такое название. Тогда же вспышки нового заболевания зарегистрировали в Белграде и Франкфурте.
Ближайшим «родственником» вируса Марбурга является возбудитель лихорадки Эболы. Оба вируса способны быстро проникать в клетки и стремительно распространяться в организме, из-за чего заболеванием протекает с тяжелыми осложнениями.
Недавно вспышка заболевания началась в Руанде. Более 70% инфицированных — это медицинские работники из двух больниц в Кигали, столице страны. Также в начале октября сообщалось о подозрениях на распространение марбургской лихорадки в Европе. Из Руанды в Германию прибыл студент-медик, который контактировал с зараженным вирусом. И парня, и его попутчиков отправили на обследования в связи с подозрением на инфекцию. Однако по результатам исследование заражение вирусом Марбурга не подтвердилось.
Заболевание характеризуется тяжелым течением — развивается геморрагический синдром, то есть повышенная кровоточивость. Возможны серьезные внутренние кровотечения: маточные, легочные, желудочно-кишечные. К осложнениям марбургского вируса относят почечную недостаточность, отек легких, поражение нервной системы.
Проблема в том, что пока не существует специфического лечения или вакцины от вируса Марбург. Это делает его особенно опасным.
«Заразиться вирусом Марбурга воздушно-капельным путем, как ковидом, нельзя. Это делает риск возникновения пандемии очень низким», — подчеркнул Николаев.
Инкубационный период лихорадки Марбург может длиться до девяти дней. После этого у инфицированного внезапно появляются первые симптомы заболевания:
На третий день болезни:
На 5–7-й день возникает геморрагический синдром, характеризующийся склонностью к кровотечениям:
«Переносчиками вируса Марбурга являются исключительно африканские животные из группы рукокрылых: летучие мыши, лисицы, собаки. Они питаются фруктами. Человек может заразиться, если использовал это животное в пищу или съел фрукт, покусанный летучей тварью. Также вирус передается через контакт с зараженной кровью или другой биологической жидкостью», — рассказал Николаев.
Также летучие мыши могут оставлять продукты своей жизнедеятельности на плантациях, где выращиваются фрукты и овощи, поэтому есть риск заразиться инфекцией от экзотических фруктов.
По словам Николаева, России этот вирус не угрожает. В региональном Роспотребнадзоре Городу55 также сообщили, что они регулярно мониторят ситуацию по вирусу Марбург, чтобы предотвратить его завоз и распространение в нашей стране.
«За всю мировую историю зарегистрировано около 200 случаев заболевания. Поскольку эпидемиологического распространения нет, то вкладывать миллиарды в разработку вакцины ни отдельное государство, ни ВОЗ необходимым не считает. Марбургский вирус изучается в крупнейших вирусологических центрах, в том числе в России. Настороженность у вирусологов есть, но пугать общество сейчас — и нечем, и незачем. Меры профилактики предельно просты: не употреблять в пищу африканских рукокрылых», — подчеркнул Николаев.
В Роспотребнадзоре добавили, что для купирования риска завоза заболевания на территорию страны у специалистов имеется разработанная диагностическая тест-система на вирус Марбург