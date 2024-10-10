Вспышка лихорадки Марбург: будет ли эпидемия в России и чем опасны летучие мыши

Недавно вспышка заболевания началась в Руанде. Более 70% инфицированных — это медицинские работники из двух больниц в Кигали, столице страны. Также в начале октября сообщалось о подозрениях на распространение марбургской лихорадки в Европе. Из Руанды в Германию прибыл студент-медик, который контактировал с зараженным вирусом. И парня, и его попутчиков отправили на обследования в связи с подозрением на инфекцию. Однако по результатам исследование заражение вирусом Марбурга не подтвердилось.