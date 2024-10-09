Началась вспышка вируса, из-за которого из глаз льется кровь. А омичам пора бояться?

Posted 9 октября, 08:56
Published 9 октября, 08:56
Modified 9 октября, 08:58
Updated 9 октября, 08:58
В Руанде зафиксировали вспышку очень опасного вируса Марбурга. Он, как и COVID-19, распространяется с помощью летучих мышей, и вызывает беспокойство во всем мире. ВОЗ уже предупредила о возможной новой пандемии, что является серьезным сигналом. А проблема заключается в том, что вакцины от этого вируса или специфического лечения пока не существует.
В региональном Роспотребнадзоре Городу55 рассказали, стоит ли омичам ждать прихода смертельно опасного вируса из Африки. По информации ведомства, лихорадка Марбург не является актуальным для России заболеванием. Роспотребнадзор регулярно мониторит ситуацию по вирусу Марбург, чтобы предотвратить завоз и распространение в нашей стране.
«В настоящее время на нашем контроле находится информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидемиологических рисков. Для купирования риска завоза заболевания на территорию страны у Роспотребнадзора имеется разработанная в подведомственном научном учреждении диагностическая тест-система на вирус Марбург», — отметили в ведомстве.
Добавим, что инкубационный период заболевания составляет от 3 до 16 дней. Симптомы вируса Марбурга схожи с лихорадкой Эболы: острое начало с подъемом температуры до 39-40 градусов, рвота, диарея, носовые, желудочно-кишечные и другие кровотечения.
«В рамках проекта „Санитарный щит“ предусмотрено создание платформенных решений для быстрой разработки вакцины в случае появления неизвестной инфекции — технологий „заготовок“, позволяющих в случае появления новой инфекции определенного семейства микроорганизмов быстро подобрать и „доконструировать“ подходящую платформу и провести необходимые доклинические и клинические исследования», — отметили в Роспотребнадзоре.
Вакцина находится в высокой степени готовности для проведения клинических испытаний. В настоящий момент идет наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения, добавили в ведомстве.