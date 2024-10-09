Началась вспышка вируса, из-за которого из глаз льется кровь. А омичам пора бояться?

В Руанде зафиксировали вспышку очень опасного вируса Марбурга. Он, как и COVID-19, распространяется с помощью летучих мышей, и вызывает беспокойство во всем мире. ВОЗ уже предупредила о возможной новой пандемии, что является серьезным сигналом. А проблема заключается в том, что вакцины от этого вируса или специфического лечения пока не существует.