Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири

Posted 16 октября, 07:49
Published 16 октября, 07:49
Modified 16 октября, 07:51
Updated 16 октября, 07:51
Почти 900 тысяч детей и взрослых по всей России оказались на карантине спустя полтора месяца учебы. Всему виной — эпидемия ОРВИ. Это связано с сезонным понижением температуры воздуха, солнечной активности, ослаблением иммунной системы, возвращением детей в школы и сады.
Согласно данным статистики, многие образовательные и дошкольные учреждения закрываются на карантин — где-то закрываются отдельные классы, а где-то — целые школы.
Городу55 предоставили данные в департаменте образования. По их информации, заболеваемость в школах и детских садах начала снижаться. На 14 октября на карантин по ОРВИ ушли 275 классов в 28 школах и 26 детских садах закрыты 38 групп.
Кроме того, Омской области наблюдается циркуляция респираторных вирусов, среди которых преобладают риновирусы, составившие 90,5% от общего числа выявленных случаев. Что это такое и чем они отличаются от других болезней, читайте в нашем материаеле.
В Кузбассе тоже продолжают переводить школьников и детсадовцев на дистанционное обучение из-за вспышки заболеваемости пневмонией, ОРВИ и гриппом среди детей. Больше чем в 25 школах Кемерова и Новокузнецка частично запретили очные занятия. На полной удаленке находится одно учебное заведение.
С 16 по 22 сентября в регионе заразилось 26,7 тысяч человек. В целом эпидемический порог в регионе оказался превышен на 20%.
Новосибирские врачи отмечают небольшое снижение по заболеваемости ОРВИ среди школьников и детсадовцев. Несмотря на это, некоторые классы и группы все еще закрыты на карантин.
«В регионе за прошлую неделю стало на 7% меньше обращений по поводу острых вирусных респираторных заболеваний», — сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Елена Аксенова.
Однако в регионе все еще сохраняется повышенный уровень заболеваемости ОРВИ — число заразившихся превышает 20 тысяч человек. Эпидемиологический порог превышен, но опасений о прогрессирующем росте нет.
На карантине из-за ОРВИ находятся несколько красноярских школ. Уровень заболеваемости в Красноярском крае пока не превышает эпидемический порог. Тем не менее, заболевших уже немало.
По информации Роспотребнадзора, на минувшей неделе в регионе с симптомами ОРВИ в медучреждения обратились 11 843 жителя края. В ведомстве отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярском крае сохраняется на уровне предыдущей недели.
«В структуре установленных респираторных вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов, парагриппа, аденовирусов и др», — добавили в Роспотребнадзоре.
За неделю с 30 сентября по 6 октября ОРВИ зарегистрировали у 22,3 тысячи жителей края. При этом с 23 по 29 сентября заболевших было 26,2 тысяч. Наблюдается положительная динамика: количество случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями в Алтайском крае снижается.
Однако за последнее время там участилась заболеваемость пневмонией. В частности, микоплазменной. Симптомами пневмонии являются гипотермия, лихорадка, системная температура и активный кашель.
Жители Иркутской области продолжают болеть. Так, за прошедшую неделю гриппом заразился один человек, а ОРВИ подтвердилось у 17 238 людей, это ниже эпидемического порога. Лабораторно подтвердили диагноз «грипп» у одного человека. Кроме того, выявили 308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 14 октября 2024 года зарегистрировано 9566 случаев заболевания ОРИ, 5351 из которых находятся в Томске.
В регионе закрыта на карантин одна школа и детский сад. Кроме того, частично приостановлены занятия в 26 классах 15 школ и 17 группах 11 детских садов, сообщает Роспотребнадзор.
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