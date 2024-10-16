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Posted 16 октября, 07:49

Published 16 октября, 07:49

Modified 16 октября, 07:51

Updated 16 октября, 07:51

Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири

Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири

16 октября 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney
С наступлением осени заметно повысилась заболеваемость ОРВИ. Сравниваем, как обстоят дела в регионах Сибирского федерального округа.

Что случилось

Почти 900 тысяч детей и взрослых по всей России оказались на карантине спустя полтора месяца учебы. Всему виной — эпидемия ОРВИ. Это связано с сезонным понижением температуры воздуха, солнечной активности, ослаблением иммунной системы, возвращением детей в школы и сады.

Согласно данным статистики, многие образовательные и дошкольные учреждения закрываются на карантин — где-то закрываются отдельные классы, а где-то — целые школы.

Заболеваемость в Омской области

Городу55 предоставили данные в департаменте образования. По их информации, заболеваемость в школах и детских садах начала снижаться. На 14 октября на карантин по ОРВИ ушли 275 классов в 28 школах и 26 детских садах закрыты 38 групп.

Кроме того, Омской области наблюдается циркуляция респираторных вирусов, среди которых преобладают риновирусы, составившие 90,5% от общего числа выявленных случаев. Что это такое и чем они отличаются от других болезней, читайте в нашем материаеле.

Заболеваемость в Кемеровской области

В Кузбассе тоже продолжают переводить школьников и детсадовцев на дистанционное обучение из-за вспышки заболеваемости пневмонией, ОРВИ и гриппом среди детей. Больше чем в 25 школах Кемерова и Новокузнецка частично запретили очные занятия. На полной удаленке находится одно учебное заведение.

С 16 по 22 сентября в регионе заразилось 26,7 тысяч человек. В целом эпидемический порог в регионе оказался превышен на 20%.

Заболеваемость в Новосибирской области

Новосибирские врачи отмечают небольшое снижение по заболеваемости ОРВИ среди школьников и детсадовцев. Несмотря на это, некоторые классы и группы все еще закрыты на карантин.

«В регионе за прошлую неделю стало на 7% меньше обращений по поводу острых вирусных респираторных заболеваний», — сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Однако в регионе все еще сохраняется повышенный уровень заболеваемости ОРВИ — число заразившихся превышает 20 тысяч человек. Эпидемиологический порог превышен, но опасений о прогрессирующем росте нет.

Фото: 1MI

Заболеваемость в Красноярском крае

На карантине из-за ОРВИ находятся несколько красноярских школ. Уровень заболеваемости в Красноярском крае пока не превышает эпидемический порог. Тем не менее, заболевших уже немало.

По информации Роспотребнадзора, на минувшей неделе в регионе с симптомами ОРВИ в медучреждения обратились 11 843 жителя края. В ведомстве отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярском крае сохраняется на уровне предыдущей недели.

«В структуре установленных респираторных вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов, парагриппа, аденовирусов и др», — добавили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость в Алтайском крае

За неделю с 30 сентября по 6 октября ОРВИ зарегистрировали у 22,3 тысячи жителей края. При этом с 23 по 29 сентября заболевших было 26,2 тысяч. Наблюдается положительная динамика: количество случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями в Алтайском крае снижается.

Однако за последнее время там участилась заболеваемость пневмонией. В частности, микоплазменной. Симптомами пневмонии являются гипотермия, лихорадка, системная температура и активный кашель.

Заболеваемость в Иркутской области

Жители Иркутской области продолжают болеть. Так, за прошедшую неделю гриппом заразился один человек, а ОРВИ подтвердилось у 17 238 людей, это ниже эпидемического порога. Лабораторно подтвердили диагноз «грипп» у одного человека. Кроме того, выявили 308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Заболеваемость в Томской области

По состоянию на 14 октября 2024 года зарегистрировано 9566 случаев заболевания ОРИ, 5351 из которых находятся в Томске.

В регионе закрыта на карантин одна школа и детский сад. Кроме того, частично приостановлены занятия в 26 классах 15 школ и 17 группах 11 детских садов, сообщает Роспотребнадзор.

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