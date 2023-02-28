Грипп и ОРВИ отступают. В Омской области заболеваемость снизилась на треть

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В конце февраля в Омской области снизилась заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Как отметили в омском Роспотребнадзоре, в регионе продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года.
«В Омской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составил 41,6 на 10 тыс. населения, что на 54,7% ниже эпидемического порога и на 32,8% ниже уровня показателя заболеваемости предыдущей недели», — сообщили в ведомстве.
Грипп за прошедшую неделю диагностировали у 10,5% пациентов. Вирусы негриппозной этиологии составили 89,5%, в том числе коронавирусы — 26,3%, риновирусы — 21,0%, метапневмовирусы — 15,8%, РС — 10,5% и COVID-19 — 15,8%.
Несмотря на снижение заболеваемости, в Роспотребнадзоре рекомендуют омичам соблюдать общие меры профилактики — пользоваться маской, сократить время пребывания в общественных местах.