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Published Сегодня, 06:59

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Updated Сегодня, 07:01

Грипп и ОРВИ отступают. В Омской области заболеваемость снизилась на треть

28 февраля 2023, 06:59
Фото: 1MI
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В Омской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Тем не менее, омичам рекомендуют пользоваться масками в общественных местах

В конце февраля в Омской области снизилась заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Как отметили в омском Роспотребнадзоре, в регионе продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года.

«В Омской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составил 41,6 на 10 тыс. населения, что на 54,7% ниже эпидемического порога и на 32,8% ниже уровня показателя заболеваемости предыдущей недели», — сообщили в ведомстве.

Грипп за прошедшую неделю диагностировали у 10,5% пациентов. Вирусы негриппозной этиологии составили 89,5%, в том числе коронавирусы — 26,3%, риновирусы — 21,0%, метапневмовирусы — 15,8%, РС — 10,5% и COVID-19 — 15,8%.

Несмотря на снижение заболеваемости, в Роспотребнадзоре рекомендуют омичам соблюдать общие меры профилактики — пользоваться маской, сократить время пребывания в общественных местах.

Половина от всех простывших омичей за прошлую неделю болела гриппом
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#Евгений Игишев#Грипп#ОРВИ#Роспотребнадзор#Эпидемия#Заболеваемость#Общество#Омск#Омская область
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