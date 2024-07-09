УК «Аэропорты регионов» показала проект строительства Федоровки на форуме Иннопром

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
УК «Аэропорты Регионов» показала проект строительства аэропорта Омск-Федоровка на международной выставке Иннопром, которая проходит в Екатеринбурге. Посетители форума могут увидеть архитектурный макет объекта, а также узнать, насколько масштабным он будет.
В компании напомнили, что на реализацию проекта планируется потратить более 43 млрд рублей, строительство будет проходить в рамках подписанного в июне этого года Концессионного соглашения и завершится, ориентировочно, в 2028 году.
Новый аэропорт получит взлетно-посадочную полосу длиной 3200 и шириной 45 метров, светосигнальное оборудование II категории ИКАО. Новый пассажирский терминал сможет принимать не менее 700 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 600 пассажиров в час на международных.