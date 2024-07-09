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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Инвестор показал макет аэропорта Омск-Федоровка на форуме Иннопром

УК «Аэропорты регионов» показала проект строительства Федоровки на форуме Иннопром

9 июля 2024, 12:25
Фото: УК «Аэропорты Регионов»

Инвестор показал макет аэропорта Омск-Федоровка на форуме Иннопром

Инвестор строительства аэропорта Омск-Федоровка УК «Аэропорты регионов» представила архитектурный макет объекта на международной выставке Иннопром.

УК «Аэропорты Регионов» показала проект строительства аэропорта Омск-Федоровка на международной выставке Иннопром, которая проходит в Екатеринбурге. Посетители форума могут увидеть архитектурный макет объекта, а также узнать, насколько масштабным он будет.

В компании напомнили, что на реализацию проекта планируется потратить более 43 млрд рублей, строительство будет проходить в рамках подписанного в июне этого года Концессионного соглашения и завершится, ориентировочно, в 2028 году.

Новый аэропорт получит взлетно-посадочную полосу длиной 3200 и шириной 45 метров, светосигнальное оборудование II категории ИКАО. Новый пассажирский терминал сможет принимать не менее 700 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 600 пассажиров в час на международных.

Фото: УК «Аэропорты Регионов»
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