В омском аэропорту назвали даты дополнительных рейсов в преддверии Нового года

28 и 29 декабря авиакомпания «Победа» выполнит дополнительные рейсы в Москву, вылет запланирован на 05:20, еще один самолет отправится в столицу из Омска 31 декабря в 06:05. В этом же направлении проследуют рейсы авиакомпании «Аэрофлот»: рейс SU1689 будет вылетать 28, 29, 31 декабря в 15:55, а SU1639 — 18, 19, 20 декабря в 08:05. В Москву дополнительные самолеты также направят авиакомпании S7, рейс 2568 вылетит 22 декабря в 21:00, и «Уральские авиалинии», вылет состоится 25 декабря в 06:35.