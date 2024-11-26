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Posted 26 ноября, 12:17

Published 26 ноября, 12:17

Modified 26 ноября, 12:17

Updated 26 ноября, 12:17

В омском аэропорту назвали даты дополнительных рейсов в преддверии Нового года

В омском аэропорту назвали даты дополнительных рейсов в преддверии Нового года

26 ноября 2024, 12:17
Фото: 1MI.
Дополнительные рейсы отправятся в Москву, Новосибирск, Сочи и Санкт-Петербург.

В пресс-службе аэропорта им. Карбышева назвали даты дополнительных рейсов, которые будут следовать из Омска в Москву, Новосибирск, Сочи и Санкт-Петербург в преддверии новогодних праздников.

28 и 29 декабря авиакомпания «Победа» выполнит дополнительные рейсы в Москву, вылет запланирован на 05:20, еще один самолет отправится в столицу из Омска 31 декабря в 06:05. В этом же направлении проследуют рейсы авиакомпании «Аэрофлот»: рейс SU1689 будет вылетать 28, 29, 31 декабря в 15:55, а SU1639 — 18, 19, 20 декабря в 08:05. В Москву дополнительные самолеты также направят авиакомпании S7, рейс 2568 вылетит 22 декабря в 21:00, и «Уральские авиалинии», вылет состоится 25 декабря в 06:35.

Дополнительные рейсы в Новосибирск организует только S7, всего их будет два: рейс 5344 вылетит из Омска 1 и 15 декабря в 10:55, а рейс S7 5370 вылетит 31 декабря в 09:25. В Сочи оправится авиакомпания «Северный ветер», вылет рейса КЛ2480 запланирован на 31 декабря в 06:40. Эта же компания полетит в Санкт-Петербург 27 декабря в 08:00.

Напомним, что ранее Город55 рассказывал, куда не получился улететь из омского аэропорта в первый день следующего года.

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