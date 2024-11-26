В омском аэропорту назвали даты дополнительных рейсов в преддверии Нового года

Posted 26 ноября, 12:17
Published 26 ноября, 12:17
Modified 26 ноября, 12:17
Updated 26 ноября, 12:17
В пресс-службе аэропорта им. Карбышева назвали даты дополнительных рейсов, которые будут следовать из Омска в Москву, Новосибирск, Сочи и Санкт-Петербург в преддверии новогодних праздников.
28 и 29 декабря авиакомпания «Победа» выполнит дополнительные рейсы в Москву, вылет запланирован на 05:20, еще один самолет отправится в столицу из Омска 31 декабря в 06:05. В этом же направлении проследуют рейсы авиакомпании «Аэрофлот»: рейс SU1689 будет вылетать 28, 29, 31 декабря в 15:55, а SU1639 — 18, 19, 20 декабря в 08:05. В Москву дополнительные самолеты также направят авиакомпании S7, рейс 2568 вылетит 22 декабря в 21:00, и «Уральские авиалинии», вылет состоится 25 декабря в 06:35.
Дополнительные рейсы в Новосибирск организует только S7, всего их будет два: рейс 5344 вылетит из Омска 1 и 15 декабря в 10:55, а рейс S7 5370 вылетит 31 декабря в 09:25. В Сочи оправится авиакомпания «Северный ветер», вылет рейса КЛ2480 запланирован на 31 декабря в 06:40. Эта же компания полетит в Санкт-Петербург 27 декабря в 08:00.
Напомним, что ранее Город55 рассказывал, куда не получился улететь из омского аэропорта в первый день следующего года.