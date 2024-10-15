Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня

Сегодня утром сразу несколько самолетов вылетели с опозданиями из омского аэропорта. Например, на 43 минуты задержался рейс в Наманган авиакомпании «Узбекистан Хаво Йуллари». Самые длительные задержки наблюдались у рейсов в Москву. Так, рейс DP6522 авиакомпании «Победа» вылетел в 05:34 вместо 05:05, а рейс СУ1763 от «Аэрофлот» отправился в 06:34 вместо 05:50.