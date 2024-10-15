Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня

Posted 15 октября, 15:37
Published 15 октября, 15:37
Modified 15 октября, 15:40
Updated 15 октября, 15:40
Новость №1. Самолеты из Омска в Москву вылетают со значительными задержками
Сегодня утром сразу несколько самолетов вылетели с опозданиями из омского аэропорта. Например, на 43 минуты задержался рейс в Наманган авиакомпании «Узбекистан Хаво Йуллари». Самые длительные задержки наблюдались у рейсов в Москву. Так, рейс DP6522 авиакомпании «Победа» вылетел в 05:34 вместо 05:05, а рейс СУ1763 от «Аэрофлот» отправился в 06:34 вместо 05:50.
Новость №2. Омскую школу эвакуировали среди учебного дня
Сегодня в МЧС поступил звонок о минировании средней школы № 4 имени И. И. Стрельникова. В мэрии Городу55 сообщили, специалисты учреждения сразу же отреагировали на ситуацию и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Из здания также в срочном порядке эвакуировали учеников. После обследования школы образовательный процесс продолжился.
Новость №3. Омский прожиточный минимум оказался одним из самых низких в стране
В сервисе «ПромРейтинг» появился рейтинг регионов России по величине прожиточного минимума на следующий год. В Омской области он оказался одним из самых низких. Согласно данным экспертов, среднестатистический минимум дохода в регионе равен 15 428 рублей.