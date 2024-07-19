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Омский аэропорт не пострадал от сбоев в операционной системе Windows

Никаких сбоев нет. Омский аэропорт не пострадал от неполадок в работе системы Windows

19 июля 2024, 08:59
Фото: 1MI

Омский аэропорт не пострадал от сбоев в операционной системе Windows

В аэропорту им. Карбышева сообщили, что массовый сбой в операционной системе Windows не затронул работу омской воздушной гавани.

Сегодня произошел массовый сбой в работе операционной системы Windows по всему миру. Из-за «синего экрана смерти», возникшего на устройствах 10 модели, из строя вышли воздушные гавани в ряде стран.

Работа омского аэропорта им. Карбышева не пострадала от сбоя, самолеты вылетают по расписанию, отклонений в системе бронирования билетов также нет.

«Омский аэропорт работает в штатном режиме. Никаких сбоев нет», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Не могут сесть самолеты. По всему миру наблюдается сбой в работе системы Windows
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