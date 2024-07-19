Никаких сбоев нет. Омский аэропорт не пострадал от неполадок в работе системы Windows

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Сегодня произошел массовый сбой в работе операционной системы Windows по всему миру. Из-за «синего экрана смерти», возникшего на устройствах 10 модели, из строя вышли воздушные гавани в ряде стран.
Работа омского аэропорта им. Карбышева не пострадала от сбоя, самолеты вылетают по расписанию, отклонений в системе бронирования билетов также нет.
«Омский аэропорт работает в штатном режиме. Никаких сбоев нет», — сообщили в пресс-службе аэропорта.