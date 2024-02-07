Новые направления. Из Омска теперь можно будет летать в Махачкалу и Казань

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
О новых направлениях, которые скоро станут доступны омичам, рассказали в пресс-службе аэропорта им. Д. М. Карбышева. Так, с 28 апреля из Омска можно будет улететь в столицу Дагестана Махачкалу, перелетами займется авиакомпания «Nordwind».
Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям, время вылета — 08:10 по местному времени, полет займет 3 часа 35 минут.
Перелеты в Казань станут доступны чуть позднее и начнутся с 1 мая. Они также запланированы на среды и воскресенья. Время вылета — 08:20 по омскому времени, в пути придется провести 2 с половиной часа.
Билеты на рейсы уже доступны к покупке на официальном сайте аэропорта.
Напомним, что недавно омский аэропорт опубликовал рейтинг самых «опаздывающих» авиакомпаний. В январе «Уральские авиалинии» побили рекорд по этому показателю, регулярность их вылетов составила лишь 4,2%.