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Published Сегодня, 10:49

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Из Омска теперь можно будет летать прямыми рейсами в Махачкалу и Казань

Новые направления. Из Омска теперь можно будет летать в Махачкалу и Казань

7 февраля 2024, 10:49
Фото: 1MI

Из Омска теперь можно будет летать прямыми рейсами в Махачкалу и Казань

Авиарейсы по этим направлениям запустят весной.

О новых направлениях, которые скоро станут доступны омичам, рассказали в пресс-службе аэропорта им. Д. М. Карбышева. Так, с 28 апреля из Омска можно будет улететь в столицу Дагестана Махачкалу, перелетами займется авиакомпания «Nordwind».

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям, время вылета — 08:10 по местному времени, полет займет 3 часа 35 минут.

Перелеты в Казань станут доступны чуть позднее и начнутся с 1 мая. Они также запланированы на среды и воскресенья. Время вылета — 08:20 по омскому времени, в пути придется провести 2 с половиной часа.

Билеты на рейсы уже доступны к покупке на официальном сайте аэропорта.

Напомним, что недавно омский аэропорт опубликовал рейтинг самых «опаздывающих» авиакомпаний. В январе «Уральские авиалинии» побили рекорд по этому показателю, регулярность их вылетов составила лишь 4,2%.

Антирекорд. В январе «Уральские авиалинии» совершили лишь 4% перелетов без задержек
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#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиа#Омский аэропорт#Авиакомпания#Аэровокзал#Авиаперелеты#Анастасия Баянова
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