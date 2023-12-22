Омский аэропорт отказался от дополнительного корпуса из-за строительства Федоровки

Гендиректор омского аэропорта сообщил об этом в эфире радио «Monte Carlo». По его словам, в начале года ужа начиналась разработка проекта по возведению дополнительного корпуса, однако от задумки пришлось отказаться из-за планов на аэропорт Омск-Федоровка.