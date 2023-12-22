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Из-за строительства Федоровки омский аэропорт отказался от нового корпуса

Омский аэропорт отказался от дополнительного корпуса из-за строительства Федоровки

22 декабря 2023, 06:12
Фото: Город55

Из-за строительства Федоровки омский аэропорт отказался от нового корпуса

Об этом рассказал генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов.

Гендиректор омского аэропорта сообщил об этом в эфире радио «Monte Carlo». По его словам, в начале года ужа начиналась разработка проекта по возведению дополнительного корпуса, однако от задумки пришлось отказаться из-за планов на аэропорт Омск-Федоровка.

«Мы собирались строить временное сооружение, легковозводимое здание, как дополнительную площадь стерильной зоны для вылетающих пассажиров, потому что есть очевидные причины это сделать. Сразу после новогодних праздников мы преступили в созданию плана-графика, оценили свой бюджет и смогли бы себе это позволить. Мы практически преступили к проектированию, концептуальное проектирование было завешено, но в мае появился план по реализации проекта реконструкции аэропорта Омск-Федоровка. Мне кажется, это позитивная новость для жителей региона. Поскольку проект сейчас возрождается, мы считаем, что это не очень целесообразно — заниматься сооружением терминала. Мы можем себе это позволить, но, во-первых, это дорого, а во-вторых, сейчас роспассажиропоток не настолько стремительный», — рассказал Олег Селиверстов.

Он также отметил, что сейчас целесообразнее вкладывать деньги в небольшие улучшения и поддержание существующей инфраструктуры на должном уровне.

Ранее Город55 писал о перспективах на строительство аэропорта Омск-Федоровка. Напомним, что проект получил поддержку президента России Владимира Путина. Достроить аэропорт планируют к 2028 году. Общий объем инвестиций в проект составит 42,6 млрд рублей.

Нацеливаемся на 2028 год. Для строительства аэропорта «Омск-Федоровка» нужно 43 млрд
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#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Омский аэропорт#Аэровокзал#Анастасия Баянова
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