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Posted 26 ноября, 14:05

Published 26 ноября, 14:05

Modified 26 ноября, 14:05

Updated 26 ноября, 14:05

Иллюстрация

Затопление школы, грязный воздух и дополнительные авиарейсы. Омск сегодня

26 ноября 2024, 14:05
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Советском округе Омска затопило школу

Сегодня в районе дома №6Г на улице Бархатовой прорвало трубу, из-за этого сильно пострадала школа №106. Фонтан воды затопил крышу здания, спортивный зал, щитовую, вестибюль, музей и кабинет химии. Сейчас последствия аварии на сетях устраняют бригады «Тепловой компании».

«Затопило крышу двухэтажного здания»: в Омске из-за прорыва трубы пострадала школа
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Новость №2. В Омске снова объявили режим НМУ

В Омске снова зафиксировали режим неблагоприятных метеоусловий, он сохранится до 28 ноября и будет действовать ночью и утром. Во время режима НМУ в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси, это замечают и омичи: жители разных районов города продолжают оставлять многочисленные жалобы, отмечая неприятные запахи и затрудненное дыхание.

«Дышать нечем»: в Омске вновь объявили режим «черного неба»
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Новость №3. Омичи смогут улететь в разные регионы на дополнительных рейсах

В пресс-службе аэропорта им. Карбышева опубликовали расписание дополнительных рейсов, запланированных на предновогодние дни. Самолеты авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот», S7 и «Северный ветер» будут следовать из Омска в Москву, Новосибирск, Сочи и Санкт-Петербург. Подробнее о всех вылетах — в нашем материале.

В омском аэропорту назвали даты дополнительных рейсов в преддверии Нового года
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