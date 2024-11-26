Затопление школы, грязный воздух и дополнительные авиарейсы. Омск сегодня

В Омске снова зафиксировали режим неблагоприятных метеоусловий, он сохранится до 28 ноября и будет действовать ночью и утром. Во время режима НМУ в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси, это замечают и омичи: жители разных районов города продолжают оставлять многочисленные жалобы, отмечая неприятные запахи и затрудненное дыхание.