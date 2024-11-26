Затопление школы, грязный воздух и дополнительные авиарейсы. Омск сегодня

Posted 26 ноября, 14:05
Published 26 ноября, 14:05
Modified 26 ноября, 14:05
Updated 26 ноября, 14:05
Новость №1. В Советском округе Омска затопило школу
Сегодня в районе дома №6Г на улице Бархатовой прорвало трубу, из-за этого сильно пострадала школа №106. Фонтан воды затопил крышу здания, спортивный зал, щитовую, вестибюль, музей и кабинет химии. Сейчас последствия аварии на сетях устраняют бригады «Тепловой компании».
Новость №2. В Омске снова объявили режим НМУ
В Омске снова зафиксировали режим неблагоприятных метеоусловий, он сохранится до 28 ноября и будет действовать ночью и утром. Во время режима НМУ в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси, это замечают и омичи: жители разных районов города продолжают оставлять многочисленные жалобы, отмечая неприятные запахи и затрудненное дыхание.
Новость №3. Омичи смогут улететь в разные регионы на дополнительных рейсах
В пресс-службе аэропорта им. Карбышева опубликовали расписание дополнительных рейсов, запланированных на предновогодние дни. Самолеты авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот», S7 и «Северный ветер» будут следовать из Омска в Москву, Новосибирск, Сочи и Санкт-Петербург. Подробнее о всех вылетах — в нашем материале.