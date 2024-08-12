Возвращение «Радости», опасные дороги и хаос в аэропорту. Омск сегодня

Сегодня утром в омском аэропорту произошла массовая задержка рейсов. Практически все утренние самолеты отправились в путь с опозданием в несколько часов. «Уральские авиалинии» задержали рейсы в Сочи и Москву, Red Wings — в Екатеринбург, S7 Airlines — в Москву, «Аэрофлот» — в Москву и Сочи. Причиной задержек стали поздние прибытия самолетов из других городов.