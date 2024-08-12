Возвращение «Радости», опасные дороги и хаос в аэропорту. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Новость №1. В центре Омска снова появится знаменитая вывеска «Радость»
Стало известно, когда легендарная вывеска «Радость» вернется на свое историческое место. Сейчас реконструкцией занимается компания «Брусника», работы обойдутся в 2 миллиона рублей. Проект, по словам компании, оказался более сложным, чем думали изначально. Вернуть вывеску на здание на Ленинградской площади планируют в октябре.
Новость №2. Омские дороги оказались в аутсайдерах всероссийского рейтинга
Омская область заняла 59 место в России по качеству дорог. Всего лишь 45,1% автомагистралей в нашем регионе соответствуют нормативным требованиям. В лидерах рейтинга же оказались Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%).
Новость №3. Из омского аэропорта не смогли вовремя улететь почти все утренние рейсы
Сегодня утром в омском аэропорту произошла массовая задержка рейсов. Практически все утренние самолеты отправились в путь с опозданием в несколько часов. «Уральские авиалинии» задержали рейсы в Сочи и Москву, Red Wings — в Екатеринбург, S7 Airlines — в Москву, «Аэрофлот» — в Москву и Сочи. Причиной задержек стали поздние прибытия самолетов из других городов.