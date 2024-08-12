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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

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Возвращение «Радости», опасные дороги и хаос в аэропорту. Омск сегодня

12 августа 2024, 14:51
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В центре Омска снова появится знаменитая вывеска «Радость»

Стало известно, когда легендарная вывеска «Радость» вернется на свое историческое место. Сейчас реконструкцией занимается компания «Брусника», работы обойдутся в 2 миллиона рублей. Проект, по словам компании, оказался более сложным, чем думали изначально. Вернуть вывеску на здание на Ленинградской площади планируют в октябре.

Возвращение легенды: омичам в октябре вернут долгожданную «Радость»
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Новость №2. Омские дороги оказались в аутсайдерах всероссийского рейтинга

Омская область заняла 59 место в России по качеству дорог. Всего лишь 45,1% автомагистралей в нашем регионе соответствуют нормативным требованиям. В лидерах рейтинга же оказались Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%).

В самом низу списка. Омская область заняла 59 место в рейтинге качества дорог
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Новость №3. Из омского аэропорта не смогли вовремя улететь почти все утренние рейсы

Сегодня утром в омском аэропорту произошла массовая задержка рейсов. Практически все утренние самолеты отправились в путь с опозданием в несколько часов. «Уральские авиалинии» задержали рейсы в Сочи и Москву, Red Wings — в Екатеринбург, S7 Airlines — в Москву, «Аэрофлот» — в Москву и Сочи. Причиной задержек стали поздние прибытия самолетов из других городов.

Снова хаос: в омском аэропорту произошли массовые задержки рейсов
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