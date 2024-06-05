Без штопоров и ножниц. В омском аэропорту ввели новые правила перевозки багажа

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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В омском аэропорту им. Карбышева ввели дополнительные меры безопасности, нововведения начали действовать по всей территории страны после указа Федерального агентства воздушного транспорта.
Продолжают работать ограничения, которые запрещают пассажирам брать с собой на борт самолета колюще-режущие предметы, способные нанести тяжелые травмы. В связи с этим, в ручную кладь не допускаются:
Ранее Город55 писал о запуске прямых рейсов в Дагестан из омского аэропорта, перелеты организует компания Nordwind Airlines.