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Омичам рассказали о новых правилах перевозки багажа в аэропорту им. Карбышева

Без штопоров и ножниц. В омском аэропорту ввели новые правила перевозки багажа

5 июня 2024, 08:35
Фото: 1MI

Омичам рассказали о новых правилах перевозки багажа в аэропорту им. Карбышева

В омском аэропорту ввели дополнительные меры безопасности, в самолет запрещено провозить ножницы, спицы, штопоры и другие предметы.

В омском аэропорту им. Карбышева ввели дополнительные меры безопасности, нововведения начали действовать по всей территории страны после указа Федерального агентства воздушного транспорта.

Продолжают работать ограничения, которые запрещают пассажирам брать с собой на борт самолета колюще-режущие предметы, способные нанести тяжелые травмы. В связи с этим, в ручную кладь не допускаются:

  • штопоры;
  • иглы для подкожных инъекций (если не будет представлено медицинское обоснование);
  • вязальные спицы;
  • ножницы с длиной лезвия менее 60 мм;
  • складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 мм;
  • тонометры ртутные;
  • барометры или манометры ртутные.

Ранее Город55 писал о запуске прямых рейсов в Дагестан из омского аэропорта, перелеты организует компания Nordwind Airlines.

Пакуйте чемоданы. Из Омска запустили рейсы в Дагестан
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