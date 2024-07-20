Ушли на запасные аэродромы. Из-за тумана в Омске не смогли сесть шесть самолетов

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Сегодня утром из-за густого тумана в аэропорту им. Карбышева не смогли приземлиться шесть самолетов, большая часть из них направлялась в Омск из столицы.
Из-за неблагоприятных метеоусловий рейс авиакомпании «Победа» из Москвы ушел на запасной аэродром в Челябинск. Самолет должен был сесть в Омске в 4:40, однако сделал это лишь в 8:44.
Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», также направляющиеся в Омск из Москвы, ушли на запасной аэродром в Тюмень и прибыли в пункт назначения с опозданием на 4 часа.
Самолеты авиакомпаний «Россия» из Санкт-Петербурга, «Аэрофлота» из Сочи и S7 из Москвы ушли на запасной аэродром в Новосибирск. Все лайнеры прибыли в Омск на три часа позже заявленного времени.