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Из-за густого тумана в омском аэропорту не смогли сесть шесть самолетов

Ушли на запасные аэродромы. Из-за тумана в Омске не смогли сесть шесть самолетов

20 июля 2024, 04:51
Фото: 1MI

Из-за густого тумана в омском аэропорту не смогли сесть шесть самолетов

Сегодня утром из-за плохой видимости в аэропорту им. Карбышева на прилет и вылет задержали несколько авиарейсов. Задержанные самолеты летели в Омск из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга.

Сегодня утром из-за густого тумана в аэропорту им. Карбышева не смогли приземлиться шесть самолетов, большая часть из них направлялась в Омск из столицы.

Из-за неблагоприятных метеоусловий рейс авиакомпании «Победа» из Москвы ушел на запасной аэродром в Челябинск. Самолет должен был сесть в Омске в 4:40, однако сделал это лишь в 8:44.

Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», также направляющиеся в Омск из Москвы, ушли на запасной аэродром в Тюмень и прибыли в пункт назначения с опозданием на 4 часа.

Самолеты авиакомпаний «Россия» из Санкт-Петербурга, «Аэрофлота» из Сочи и S7 из Москвы ушли на запасной аэродром в Новосибирск. Все лайнеры прибыли в Омск на три часа позже заявленного времени.

Никаких сбоев нет. Омский аэропорт не пострадал от неполадок в работе системы Windows
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