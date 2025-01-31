Мошенники взяли на меня кредит: как быть и что делать

Информация обо всех займах, поручителях, сумме долга, сроке его исполнения, просрочках хранится в кредитной истории гражданина. Она формируется после первого оформления ссуды — достаточно получить кредитку и оплатить ей любую покупку. Но даже если в долг у финансовых организаций вы никогда не брали, это не значит, что кредитной истории у вас нет — она сформируется, если займ оформили злоумышленники. Именно поэтому важно время от времени запрашивать свою кредитную историю, тем более если вы теряли документы или к ним имели доступ третьи лица.