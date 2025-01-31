Мошенники взяли на меня кредит: как быть и что делать

Posted 31 января, 03:00
Published 31 января, 03:00
Modified 31 января, 03:00
Updated 31 января, 03:00
С помощью телефонного развода или онлайн-фишинга мошенникам легко обманывать доверчивых или плохо осведомленных людей. Не всегда может и помочь то, что вы осторожный и финансово грамотный человек. Ведь ничего не спасет, если вовремя не узнаете, что у вас за спиной оформили займ. Этим и опасен подброшенный кредит.
Информация обо всех займах, поручителях, сумме долга, сроке его исполнения, просрочках хранится в кредитной истории гражданина. Она формируется после первого оформления ссуды — достаточно получить кредитку и оплатить ей любую покупку. Но даже если в долг у финансовых организаций вы никогда не брали, это не значит, что кредитной истории у вас нет — она сформируется, если займ оформили злоумышленники. Именно поэтому важно время от времени запрашивать свою кредитную историю, тем более если вы теряли документы или к ним имели доступ третьи лица.
Итак, проверить, не оформлен ли на ваше имя кредит мошенниками, можно единственным способом: заказав отчет во всех бюро кредитных историй, где у вас они имеются. Дело в том, что информация может различаться, поэтому кредитную историю надо проверить во всех бюро. Уточнить, где у вас есть кредитная история, можно через Госуслуги.
Далее просто регистрируетесь на сайте каждого бюро и бесплатно заказываете отчет. Это можно делать дважды год. Если нужно чаще, то уже за плату.
Представим, что вы получили уведомление о том, что на ваше имя взят кредит. В этом случае вам нужно срочно:
В заявлении подробно опишите, что вам известно, приложите копию кредитного отчета и поясните, что деньги вы не получали. Если вдруг к тому же окажется, что вы утеряли паспорт или другие документы, удостоверяющие личность, непременно уточните это в пояснениях. Обязательно получите талон-уведомление о принятии заявления.
Отметьте факт мошенничества, попросите провести служебную проверку, по ее итогам аннулировать сделку и внести исправления в вашу кредитную историю. Также запросите предоставить заверенные копии документов, на основе которых вам был выдан займ и проводилась ваша идентификация — заявку, кредитный договор, копию паспорта и другие. Приложите кредитный отчёт, копию талона из полиции. При личном обращении запросите копию заявления с отметкой о принятии, подписью ответственного лица и печатью организации. Или отправьте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Если банк вам не помог, можно пожаловаться на его действия регулятору. На финансовом рынке права потребителей защищает Центральный банк РФ, он же следит за работой финансовых учреждений, включая банки и микрофинансовые организации (МФО). Еще есть саморегулируемые организации (СРО), в которые по закону должны входить все микрокредиторы.
Чтобы понять, куда именно жаловаться, придется сначала найти свою МФО в списке участников — они есть на сайтах СРО.
Саморегулируемые организации примут жалобу, только если вы предварительно обратились в МФО. При этом в случае с мошенническими кредитами инструментов влияния у них немного: могут назначить проверку, чтобы выяснить обстоятельства, как именно был выдан кредит.
Соберите документы и составьте иск. Помните, что в подобных делах доказывать суду свою правоту должен инициатор спора. Так что к подаче иска стоит подготовиться: собрать максимум доказательств того, что вы не брали кредит. Для этого потребуйте в банке заверенные копии документов, на основании которых выдан кредит:
Также может пригодиться ФИО и должность сотрудника, который оформил на вас кредитный договор, и адрес офиса, где это произошло, — эту информацию тоже стоит запросить в банке.
Исковое заявление подается по месту жительства. Опишите в нем обстоятельства произошедшего и потребуйте признать договор незаключенным. Также не забудьте потребовать, чтобы банк исключил запись о кредите в бюро кредитных историй.
Приложите к иску переписку с банком: суд не будет рассматривать дело, если вы предварительно не попытались урегулировать спор без его участия.
Пока идет судебное разбирательство, кредит будет действовать. То есть отсутствие платежей приведет к просрочке и испорченной кредитной истории. Но это поправимо: если суд встанет на вашу сторону, то кредитный договор признают ничтожным, задолженность спишут, а запись в истории уберут. Если же решение будет вынесено в пользу банка, то вдобавок к чужому кредиту вы получите еще и испорченную репутацию заемщика.
Таким образом, однозначного ответа на вопрос «платить или не платить по кредиту» нет.
Банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы всегда проверяют личность заемщика. Когда кредит оформляют в офисе, клиентов просят предъявить паспорт, сверяют фотографию и личную подпись. Но если вы потеряли паспорт или его у вас украли, воры могли подменить фото либо замаскироваться под вас, а подпись подделать.
При оформлении небольших онлайн-займов (до 15 000 рублей) МФО могут проводить упрощенную идентификацию. Обычно они просят клиентов прислать данные паспорта или его скан, а также фотографию с паспортом в руках. В таких условиях мошенникам легче имитировать внешность владельца паспорта.
Ранее мы писали, что с октября по декабрь 2024 года банк России выявил четыре компании из Омской области, которые работали незаконно. Эти организации включены в предупредительный список: две из них выдавали себя за ломбарды, одна незаконно выдавала займы, а еще одна оказалась финансовой пирамидой.
Заместитель управляющего омским отделением банка России Наталья Стрельникова рассказала, чем такие компании опасны. Например, «липовый» ломбард может не выдать залоговый билет с условиями займа. Вместо этого клиенту дают договор хранения имущества, что позволяет завышать проценты и не нести ответственности за залог. Нелегальные кредиторы часто предлагают займы под высокие проценты, а потом создают проблемы с возвратом денег. Финансовые пирамиды обещают фантастическую прибыль, но требуют привлекать друзей и знакомых. В результате все вкладчики теряют свои деньги.
Кроме того, во время декабрьской прямой линии Владимир Путин дал важный совет, как не стать жертвой мошенников.
«Кредиты от 50 тысяч рублей нужно давать хотя бы через несколько часов, чтобы дать время подумать. Более 200 тысяч рублей — нужно растянуть выдачу хотя бы на несколько дней, — отметил Путин. — Среди моих знакомых нет пострадавших от телефонных мошенников, но есть люди, которым они звонят. Совет простой: нужно сразу бросать трубку».