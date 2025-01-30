ВТБ запустит сервис самозапретов для борьбы с мошенниками

Информация о запрете будет сохранена в кредитной истории заемщика. Некоторые крупные банки уже тестируют новый механизм и внедряют необходимые изменения в свою систему, чтобы соответствовать требованиям нового законодательства. Так, ВТБ в феврале планирует запустить сервис самоограничений в приложении и интернет-банке. Клиентам будет предложено самостоятельно вводить запреты на онлайн-операции, включая оформление кредитов и снятие средств со вкладов. Новые правила дают гражданам дополнительный инструмент контроля над своей кредитной историей и защищают от неправомерного оформления кредитов мошенниками. Это особенно актуально в ситуации роста онлайн-мошенничества и кибератак на банковские счета.