ВТБ запустит сервис самозапретов для борьбы с мошенниками

Posted 30 января, 06:25
Published 30 января, 06:25
Modified 30 января, 06:25
Updated 30 января, 06:25
С 1 марта в России вступает в действие закон, который обеспечивает физическим лицам возможность устанавливать запрет на выдачу необеспеченных кредитов. Данная возможность будет доступна через портал «Госуслуги», а с 1 марта по 1 сентября 2025 года ею можно будет воспользоваться также в многофункциональных центрах (МФЦ) в зависимости от региона, пишет newsnn.ru.
Информация о запрете будет сохранена в кредитной истории заемщика. Некоторые крупные банки уже тестируют новый механизм и внедряют необходимые изменения в свою систему, чтобы соответствовать требованиям нового законодательства. Так, ВТБ в феврале планирует запустить сервис самоограничений в приложении и интернет-банке. Клиентам будет предложено самостоятельно вводить запреты на онлайн-операции, включая оформление кредитов и снятие средств со вкладов. Новые правила дают гражданам дополнительный инструмент контроля над своей кредитной историей и защищают от неправомерного оформления кредитов мошенниками. Это особенно актуально в ситуации роста онлайн-мошенничества и кибератак на банковские счета.