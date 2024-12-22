«Подарок» под Новый год. В Сбере рассказали об участившихся случаях мошенничества

Posted 22 декабря, 09:07
Published 22 декабря, 09:07
Modified 22 декабря, 09:09
Updated 22 декабря, 09:09
И за последнюю неделю количество подобных инцидентов значительно возросло: обманутые мошенниками люди стали причиной целой волны поджогов административных и социально значимых объектов, а также офисов банков. По данным специалистов Сбера, количество подобных нападений уже возросло на 30% — из-за активного применения злоумышленниками социальной инженерии.
Впервые о таком виде «сдвоенных правонарушений» стало известно в начале прошлого года: телефонные мошенники вновь начали связываться со своими жертвами — и, под предлогом возвращения похищенных денег, убеждают человека совершить то или иное наказуемое и опасное деяние: нападение на офис банка — лишь один из примеров. Хотя, иногда они применяют и другие методики, убеждая человека в том, что эти действия помогут поймать уже «настоящего мошенника», либо просто предлагают вознаграждение.
Вот только вернуть свои потерянные деньги, как и получить заявленные астрономические суммы в такой ситуации невозможно — это всего лишь уловка, благодаря которой можно «управлять» жертвой. Но вот что точно можно «заработать», так это пристальное внимание правоохранительных органов, административную, а иногда и уголовную ответственность — некоторые действия попавших в силки мошенников людей могут быть квалифицированы как теракт (ст. 205 УК РФ) и в последствии, стать причиной длительного тюремного заключения.
«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих. Я призываю всех быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с телефонными мошенниками. Не предоставляйте никому свои персональные данные, проверяйте информацию и — что очень важно! — будьте внимательны к поведению близких людей, которые могут попасть под влияние преступников. Обязательно обращайтесь в отделы полиции, звоните на горячие линии поддержки кредитных организаций, сообщайте родственникам о происходящем. Не стесняйтесь просить о помощи», — рассказал Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
К слову, именно своим близким — молодежи или старикам, — и следует уделять львиную долю внимания: как показывает статистика, чаще всего «мишенью» мошенников становятся социально-уязвимые категории граждан, такие как молодые люди или пенсионеры.
Однако кроме личной бдительности, некоторые меры принимаются и на объектах, уже пострадавших от внезапной волны нападений. Например, как нам рассказали в пресс-службе Сбера, во всех отделениях были предприняты всевозможные действия для усиления безопасности.
Но, как подчеркнул представитель банка, для мошенников важен стимул их жертвы — деньги. Защитить их можно только обеспечив безопасность своих личных данных, например, воспользовавшись определителем мошеннических звонков в приложении банка или подключив антивирус. Это не полный список мер — со всеми советами по безопасности можно познакомится в тематическом разделе приложения СберБанк Оналйн — но уже достаточно действенный.