gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 09:07

Published 22 декабря, 09:07

Modified 22 декабря, 09:09

Updated 22 декабря, 09:09

«Подарок» под Новый год. В Сбере рассказали об участившихся случаях мошенничества

«Подарок» под Новый год. В Сбере рассказали об участившихся случаях мошенничества

22 декабря 2024, 09:07
Фото: gorod55.ru.
Дистанционное мошенничество, оборачивающееся потерей денег, стало еще опаснее: злоумышленники уговаривают горожан на совершение серьезных противоправных деяний, суля вернуть украденные средства, однако вместо денег можно получить лишь тюремный срок.

И за последнюю неделю количество подобных инцидентов значительно возросло: обманутые мошенниками люди стали причиной целой волны поджогов административных и социально значимых объектов, а также офисов банков. По данным специалистов Сбера, количество подобных нападений уже возросло на 30% — из-за активного применения злоумышленниками социальной инженерии.

Впервые о таком виде «сдвоенных правонарушений» стало известно в начале прошлого года: телефонные мошенники вновь начали связываться со своими жертвами — и, под предлогом возвращения похищенных денег, убеждают человека совершить то или иное наказуемое и опасное деяние: нападение на офис банка — лишь один из примеров. Хотя, иногда они применяют и другие методики, убеждая человека в том, что эти действия помогут поймать уже «настоящего мошенника», либо просто предлагают вознаграждение.

Вот только вернуть свои потерянные деньги, как и получить заявленные астрономические суммы в такой ситуации невозможно — это всего лишь уловка, благодаря которой можно «управлять» жертвой. Но вот что точно можно «заработать», так это пристальное внимание правоохранительных органов, административную, а иногда и уголовную ответственность — некоторые действия попавших в силки мошенников людей могут быть квалифицированы как теракт (ст. 205 УК РФ) и в последствии, стать причиной длительного тюремного заключения.

«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих. Я призываю всех быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с телефонными мошенниками. Не предоставляйте никому свои персональные данные, проверяйте информацию и — что очень важно! — будьте внимательны к поведению близких людей, которые могут попасть под влияние преступников. Обязательно обращайтесь в отделы полиции, звоните на горячие линии поддержки кредитных организаций, сообщайте родственникам о происходящем. Не стесняйтесь просить о помощи», — рассказал Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

К слову, именно своим близким — молодежи или старикам, — и следует уделять львиную долю внимания: как показывает статистика, чаще всего «мишенью» мошенников становятся социально-уязвимые категории граждан, такие как молодые люди или пенсионеры.

Однако кроме личной бдительности, некоторые меры принимаются и на объектах, уже пострадавших от внезапной волны нападений. Например, как нам рассказали в пресс-службе Сбера, во всех отделениях были предприняты всевозможные действия для усиления безопасности.

Но, как подчеркнул представитель банка, для мошенников важен стимул их жертвы — деньги. Защитить их можно только обеспечив безопасность своих личных данных, например, воспользовавшись определителем мошеннических звонков в приложении банка или подключив антивирус. Это не полный список мер — со всеми советами по безопасности можно познакомится в тематическом разделе приложения СберБанк Оналйн — но уже достаточно действенный.

Сбер запустил для всех совершеннолетних россиян межбанковский биоэквайринг
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Мошенничество#Безопасность#Сбербанк#Новости#Телефонные мошенники#Новогодние праздники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика