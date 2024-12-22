«Подарок» под Новый год. В Сбере рассказали об участившихся случаях мошенничества

Вот только вернуть свои потерянные деньги, как и получить заявленные астрономические суммы в такой ситуации невозможно — это всего лишь уловка, благодаря которой можно «управлять» жертвой. Но вот что точно можно «заработать», так это пристальное внимание правоохранительных органов, административную, а иногда и уголовную ответственность — некоторые действия попавших в силки мошенников людей могут быть квалифицированы как теракт (ст. 205 УК РФ) и в последствии, стать причиной длительного тюремного заключения.