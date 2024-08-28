Звонили пять раз в сутки. В Омске оштрафовали банк за настойчивость

По федеральному закону, кредиторы не имеют права общаться с должником более одного раза в день и чаще двух раз в неделю. Однако омич сообщал, что от представителей «Альфа-Банка» ему поступало до пяти звонков в сутки с различных номеров, что нарушало установленные правила.