Звонили пять раз в сутки. В Омске оштрафовали банк за настойчивость

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Как рассказали в УФСПП по Омской области, АО «Альфа-Банк» понесет наказание за нарушение прав клиентов из-за чрезмерной активности. Омич с непогашенной задолженностью пожаловался приставам на постоянные звонки от банков, которые превышали законодательные нормы.
По федеральному закону, кредиторы не имеют права общаться с должником более одного раза в день и чаще двух раз в неделю. Однако омич сообщал, что от представителей «Альфа-Банка» ему поступало до пяти звонков в сутки с различных номеров, что нарушало установленные правила.
Мужчина ранее заключил договоры с банком на кредитную карту и потребительский кредит, по которым образовалась задолженность. За неделю он получил шесть звонков, что также превышало допустимую норму.
После проверки ГУФССП подтвердил факты нарушения и составил административный протокол. В результате банк был оштрафован на 110 тысяч рублей за повторное правонарушение в отношении физических лиц. Банк попытался обжаловать решение, но все было тщетно, штраф полностью выплатили.
Ранее про похожий случай писал Город55, и связан он был с омским «Хоум Банком». Причиной стала жалоба омича, которому банк настойчиво навязывал свои услуги через рекламу, даже не спросив согласия.