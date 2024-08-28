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В Омске оштрафовали банк за назойливые звонки

Звонили пять раз в сутки. В Омске оштрафовали банк за настойчивость

28 августа 2024, 06:21
Фото: gorod55.ru

В Омске оштрафовали банк за назойливые звонки

Омич задолжал банку по кредитным картам и они звонили ему, чтобы напомнить о долге. Однако кредиторы не могут звонить должникам более 1 раза в день и более двух раз в неделю.

Как рассказали в УФСПП по Омской области, АО «Альфа-Банк» понесет наказание за нарушение прав клиентов из-за чрезмерной активности. Омич с непогашенной задолженностью пожаловался приставам на постоянные звонки от банков, которые превышали законодательные нормы.

По федеральному закону, кредиторы не имеют права общаться с должником более одного раза в день и чаще двух раз в неделю. Однако омич сообщал, что от представителей «Альфа-Банка» ему поступало до пяти звонков в сутки с различных номеров, что нарушало установленные правила.

Мужчина ранее заключил договоры с банком на кредитную карту и потребительский кредит, по которым образовалась задолженность. За неделю он получил шесть звонков, что также превышало допустимую норму.

После проверки ГУФССП подтвердил факты нарушения и составил административный протокол. В результате банк был оштрафован на 110 тысяч рублей за повторное правонарушение в отношении физических лиц. Банк попытался обжаловать решение, но все было тщетно, штраф полностью выплатили.

Ранее про похожий случай писал Город55, и связан он был с омским «Хоум Банком». Причиной стала жалоба омича, которому банк настойчиво навязывал свои услуги через рекламу, даже не спросив согласия.

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#Кристина Антоносян#Омск#Должники#Штраф#Новости#Звонки#УФСПП
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