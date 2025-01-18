Мошенники начали использовать фото животных из приютов для обмана омичей

В приюте для бездомных животных «Омские хвостики» рассказали о мошенничестве с фотографиями питомцев. Аферисты воруют снимки из сообщества приюта, после чего публикуют их на своих страницах и проводят фейковые сборы средств, которые потом забирают себе.