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Posted 18 января, 09:14

Published 18 января, 09:14

Modified 18 января, 09:14

Updated 18 января, 09:14

Мошенники прикидываются приютом и обманывают омичей

Мошенники начали использовать фото животных из приютов для обмана омичей

18 января 2025, 09:14
Фото: 1MI. Мошенники прикидываются приютом и обманывают омичей
В приюте «Омские хвостики» рассказали, что аферисты воруют у них фотографии животных и собирают на этом деньги.

В приюте для бездомных животных «Омские хвостики» рассказали о мошенничестве с фотографиями питомцев. Аферисты воруют снимки из сообщества приюта, после чего публикуют их на своих страницах и проводят фейковые сборы средств, которые потом забирают себе.

«Это просто возмутительно, что в наше время мошенники без зазрения совести воруют контент и фотографии, чтобы собрать деньги на свои реквизиты. Вместо того чтобы заниматься чем-то полезным или творческим, они предпочитают паразитировать на чужом труде, используя фотографии и тексты, которые не принадлежат им! Этих животных у них нет, соответственно — мошенничество и обман!», — рассказали в группе приюта в соцсети.

Кроме того, сборы мошенников оказываются более успешными, чем те, что действительно проводятся в приюте. Им удается привлекать больше внимания, при этом обманывая неравнодушных людей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Мошенник#Аферист#Дистанционное мошенничество#Аферисты#Мошенническая схема#Интернет-мошенничество
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