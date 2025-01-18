Мошенники начали использовать фото животных из приютов для обмана омичей

Posted 18 января, 09:14
Published 18 января, 09:14
Modified 18 января, 09:14
Updated 18 января, 09:14
В приюте для бездомных животных «Омские хвостики» рассказали о мошенничестве с фотографиями питомцев. Аферисты воруют снимки из сообщества приюта, после чего публикуют их на своих страницах и проводят фейковые сборы средств, которые потом забирают себе.
«Это просто возмутительно, что в наше время мошенники без зазрения совести воруют контент и фотографии, чтобы собрать деньги на свои реквизиты. Вместо того чтобы заниматься чем-то полезным или творческим, они предпочитают паразитировать на чужом труде, используя фотографии и тексты, которые не принадлежат им! Этих животных у них нет, соответственно — мошенничество и обман!», — рассказали в группе приюта в соцсети.
Кроме того, сборы мошенников оказываются более успешными, чем те, что действительно проводятся в приюте. Им удается привлекать больше внимания, при этом обманывая неравнодушных людей.
Ранее омичам объясняли, как отличать звонки мошенников от реальных представителей организаций.