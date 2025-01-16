Банк России предупредил омичей о четырех нелегальных финансовых компаниях

Чтобы не попасть на уловки мошенников, Стрельникова советует проверять лицензии финансовых организаций. Сделать это можно в справочнике финансовых организаций на сайте банка России. Если компания не зарегистрирована, значит, она работает нелегально, и риск потерять деньги очень велик. Всего за 2024 год в предупредительный список попали 30 компаний из региона. Но стоит помнить, что каждая из них может обжаловать это решение.