Банк России предупредил омичей о четырех нелегальных финансовых компаниях

Posted 16 января, 07:10
Published 16 января, 07:10
Modified 16 января, 07:12
Updated 16 января, 07:12
С октября по декабрь 2024 года банк России выявил четыре компании из Омской области, которые работали незаконно. Эти организации включены в предупредительный список: две из них выдавали себя за ломбарды, одна незаконно выдавала займы, а еще одна оказалась финансовой пирамидой.
Заместитель управляющего омским отделением банка России Наталья Стрельникова рассказала, чем такие компании опасны. Например, «липовый» ломбард может не выдать залоговый билет с условиями займа. Вместо этого клиенту дают договор хранения имущества, что позволяет завышать проценты и не нести ответственности за залог. Нелегальные кредиторы часто предлагают займы под высокие проценты, а потом создают проблемы с возвратом денег. Финансовые пирамиды обещают фантастическую прибыль, но требуют привлекать друзей и знакомых. В результате все вкладчики теряют свои деньги.
Чтобы не попасть на уловки мошенников, Стрельникова советует проверять лицензии финансовых организаций. Сделать это можно в справочнике финансовых организаций на сайте банка России. Если компания не зарегистрирована, значит, она работает нелегально, и риск потерять деньги очень велик. Всего за 2024 год в предупредительный список попали 30 компаний из региона. Но стоит помнить, что каждая из них может обжаловать это решение.
Ранее Город55 писал, что за прошлый год жители Омской области потеряли свыше 1,6 миллиарда рублей. А в России ущерб от кибератак достиг астрономической суммы — 136 миллиардов рублей.