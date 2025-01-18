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Posted 18 января, 07:08

Published 18 января, 07:08

Modified 18 января, 07:10

Updated 18 января, 07:10

Мошенники взломали телеграм министра

«Просят занять деньги»: от имени омского министра начали действовать мошенники

18 января 2025, 07:08
Аферисты завладели аккаунтом министра природных ресурсов региона Татьяны Хаврониной.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина предупредила омичей, что от ее имени начали действовать мошенники. Аферисты завладели телеграм-аккаунтом чиновницы и теперь рассылают сообщения контактам с просьбой занять деньги.

«Дорогие друзья, мошенники получили доступ к моему аккаунту в Telegram и осуществляют рассылку с просьбой занять деньги. Пожалуйста, будьте бдительны, не отвечайте на сообщения и не переводите свои средства!» — написала Хавронина в своем телеграм-канале.

Напомним, что в конце прошлого года аферисты обманывали омичей от имени мэра города Сергея Шелеста. Мошенники звонили людям, представлялись сотрудниками приемной градоначальника, а потом проводили онлайн-встречи и переходили к своей привычной схеме обмана: обещания защитить средства, безопасные счета и просьбы не рассказывать никому о разговоре.

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