«Просят занять деньги»: от имени омского министра начали действовать мошенники

Posted 18 января, 07:08
Published 18 января, 07:08
Modified 18 января, 07:10
Updated 18 января, 07:10
Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина предупредила омичей, что от ее имени начали действовать мошенники. Аферисты завладели телеграм-аккаунтом чиновницы и теперь рассылают сообщения контактам с просьбой занять деньги.
«Дорогие друзья, мошенники получили доступ к моему аккаунту в Telegram и осуществляют рассылку с просьбой занять деньги. Пожалуйста, будьте бдительны, не отвечайте на сообщения и не переводите свои средства!» — написала Хавронина в своем телеграм-канале.
Напомним, что в конце прошлого года аферисты обманывали омичей от имени мэра города Сергея Шелеста. Мошенники звонили людям, представлялись сотрудниками приемной градоначальника, а потом проводили онлайн-встречи и переходили к своей привычной схеме обмана: обещания защитить средства, безопасные счета и просьбы не рассказывать никому о разговоре.