«Просят занять деньги»: от имени омского министра начали действовать мошенники

Напомним, что в конце прошлого года аферисты обманывали омичей от имени мэра города Сергея Шелеста. Мошенники звонили людям, представлялись сотрудниками приемной градоначальника, а потом проводили онлайн-встречи и переходили к своей привычной схеме обмана: обещания защитить средства, безопасные счета и просьбы не рассказывать никому о разговоре.