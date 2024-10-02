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2024
В Омске в отставку подал руководитель фонда обязательного медстрахования
2 октября, 02:52
Личный опыт. Как я вернула деньги за невозвратные билеты на самолет
21 августа, 10:00
В школах Омска для первоклассников осталось меньше 4 тысяч свободных мест
С 1 апреля по 30 июня родители успели подать почти 11 тысяч заявлений на прием в первый класс.
5 июля, 11:11
Небезопасные условия. Омич отсудил у речного пароходства 300 тысяч из-за болезни
5 июля, 03:16
Заявление написано. В Омске обратились в полицию из-за вырубки деревьев на Ватутина
24 июня, 07:52
Альтернативная гражданская служба в 2024 году: кто имеет право и как попасть
27 мая, 06:41
Аренда на 49 лет. Омич через суд пытался выкупить земельный участок с сотовой вышкой
В пресс-службе омских судов сообщили, что мужчине неправильно провели межевание, однако первый суд он выиграл.
1 апреля, 05:20
Работник «Омскметаллооптторг» получил компенсацию за травму 24-летней давности
АО «Омскметаллоптторг» выплатит пострадавшему 350 тысяч рублей.
11 марта, 04:18
Применил силу и высадил. Омичка подала заявление в полицию на водителя маршрутки
В паблике «Новости Омск Live» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что водитель маршрутки агрессивно себя вел.
25 января, 07:44
Новая схема. Мошенники похитили деньги и чуть не оформили кредит на пожилую омичку
21 января, 05:54
2023
Конкурсный отбор. В Омской области ищут главного архитектора региона
24 ноября 2023, 06:31
Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы
23 ноября 2023, 05:59
Работа с загранпаспортами. В омской полиции требуется специалист-эксперт
3 ноября 2023, 02:31
«Асфальт разбит и вечно лужи». Омичи рассказали о состоянии дороги к детскому саду
23 октября 2023, 08:10
Пользовался моментом. Омские оперативники задержали «пляжного» вора
43-летний житель Октябрьского округа следил за посетителями пляжа и в удобный момент крал у них вещи.
18 августа 2023, 09:48
В Омске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже шлема для мотоцикла
Сотрудниками отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску разыскивается мужчина, предположительно причастный к преступлению.
4 августа 2023, 10:40
Без метро, зато в Сибири. Москвичи стали чаще покупать недвижимость в Омской области
3 августа 2023, 08:38
Омским родителям объяснили, что делать при отказе в зачислении в первый класс
13 июля 2023, 08:43
Нет мест. В Омске 709 детям отказали в школах при зачислении в первый класс
11 июля 2023, 04:48
Омичам рассказали, когда возобновят прием заявлений на загранпаспорта нового образца
Прием возобновят в начале лета.
27 мая 2023, 04:52

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