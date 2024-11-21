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Кредит

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Ноябрь
Окучивали со всех сторон. Пенсионерка из Омска лишилась спокойствия из-за мошенников
Жительница Омска попалась на классические уловки мошенников и лишилась квартиры.
21 ноября, 08:40
Октябрь
Теперь все разоримся? В России банки стали выдавать ипотеку под 35% годовых
3 октября, 10:37
Сентябрь
На россиян массово заочно оформляют кредиты: объясняем, как поступить в этой ситуации
11 сентября, 09:24
Август
Виноват внушительный утильсбор. Подорожают ли осенью в России кредитные автомобили
21 августа, 09:25
Омский «Хоум Банк» разгневал антимонопольщиков навязчивой рекламой
Сотрудники рассылают рекламные предложения без согласия клиента. А важные условия помещают в договоре таким образом, что на них сразу не обращают внимание.
7 августа, 04:08
Маскировались под ломбарды. Липовые кредиторы разводили на деньги омичей
В городе обнаружили два киоска, которые работали с вывеской «ломбард» и забирали у омичей золото, технику и другие ценные вещи. Еще одна компания выдавала деньги под микрозаймы.
5 августа, 05:09
Июль
«Вздохнули с облегчением». С 8-летней дочери омской журналистки сняли все долги
19 июля, 13:01
Гости с последствиями. Молодой омич оформил кредит на соседку с инвалидностью
Женщина оставила ненадолго свой телефон и банковскую карту, когда была в гостях.
18 июля, 09:10
Прокуратура начала проверку дела омской журналистки, на дочь которой оформили долги
16 июля, 12:49
Захотела «легких денег». Омичка лишилась 1,2 млн рублей на сделках на валютном рынке
Женщине понадобились дополнительные средства, когда она решила вывести полученный «доход» от игры на бирже. Для этого ей пришлось оформить кредиты.
15 июля, 04:35
Июнь
Обменялись билетами с женой. Эколог из Омска выиграл в лотерею 2 млн рублей
7 июня, 07:03
Май
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
Апрель
Попросили коды из смс. Омичка набрала кредитов и отправила мошенникам 1,4 млн
Заявительница поняла, что ее обманули, когда в очередном банке, где она пыталась взять новый кредит, ей отказали в займе.
30 апреля, 06:02
Небезопасный счет. Учительница омской школы перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей
Пострадавшую убедили перевести деньги из-за угрозы оформления кредита.
28 апреля, 07:21
Попалась на удочку мошенников. Пожилая омичка потеряла миллион на «инвестициях»
20 апреля, 06:23
Никаких денег взаймы. Как омичам установить самозапрет на выдачу кредитов
15 апреля, 05:14
Март
Житель Омской области лишился машины из-за крупной задолженности
41-летний житель микрорайона Крутая горка накопил долгов на миллион рублей и умело скрывался от правоохранительных органов.
11 марта, 11:40
Закредитованность жителей Омской области оказалась выше, чем в среднем по России
Согласно данным аналитиков, средний объем задолженности перед банком одного жителя региона — 399 тысяч рублей.
11 марта, 09:47
Февраль
Нашли спустя полгода. В Омске военного посадили на 6 лет за кражу и дезертирство
Омич украл более 350 тысяч рублей и ушел в «самоволку».
20 февраля, 07:06
Хитрые схемы. 52-летняя омичка потеряла более миллиона рублей на фиктивном заработке
4 февраля, 10:06

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