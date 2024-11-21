Маскировались под ломбарды. Липовые кредиторы разводили на деньги омичей

В городе обнаружили два киоска, которые работали с вывеской «ломбард» и забирали у омичей золото, технику и другие ценные вещи. Еще одна компания выдавала деньги под микрозаймы.