Знания в обмен на долги. Как университет из Иннополиса оставил омичей с кредитами

Posted 23 января, 05:08
Published 23 января, 05:08
Modified 23 января, 05:56
Updated 23 января, 05:56
«Познаем IT-профессии через практику!» — таким лозунгом встречает абитуриентов онлайн-университет Urban. На платформе обещают дать знания по направлениям: разработчик, аналитик, тестировщик. Расписаны кейсы и приложены отзывы. Но что скрывает за собой обучающий сайт? В Сети можно найти немало критики и обвинений в мошенничестве в адрес Urban. Так, один только телеграм-канал, посвященный якобы недобросовестной деятельности онлайн-университета, насчитывает почти 2 тысячи подписчиков.
Омичка Анастасия согласилась рассказать детали своего обучения в Urban на условиях анонимности. Имя героини изменено.
«Меня интересовал курс тестировщика. Я искала информацию на протяжении нескольких месяцев. Реклама разного рода приходила на почту и попадалась на сайтах. Проходила тестирование, но не соглашалась. Друзья мне переслали сообщение от университета. Сказали, чтобы я ознакомилась. На рынке давно, есть положительные отзывы, дают практику», — рассказала Анастасия о своем знакомстве с Urban.
Университет Urban зарегистрирован в казанском наукограде Иннополис. Услуги оказывает частное учреждение дополнительного профессионального образования «Городская академия „Урбан“». По данным Rusprofile, организация работает с 2024 года. Руководителем является Тимур Калимуллин, а учредителем — ООО «Эдэкс». Компанией «Эдэкс» также владеет Калимуллин. Фирма работает с августа 2023 года, основным видом деятельности является разработка компьютерного программного обеспечения. За 2023 год компания показала выручку в 3,5 млн рублей и отрицательную прибыль — минус 28 млн рублей.
Девушка оставила заявку на обучение, после чего ей перезвонили и пригласили на онлайн-собеседование для выбора курса.
«Общался со мной специалист, как выяснилось позже, учитель. Началось обучение почти сразу. Договор заключила 15 ноября, партнером выступал „Т-Банк“, который у меня раньше вызывал доверие».
Омичке предлагали варианты кредитов на обучение в разных банках. При этом образовательная организация обещала возмещать платежи по кредитам за исключением процентов в течение полугода — это было прописано в условиях акции (документ есть в распоряжении редакции) .
«Да, должны были возмещать, но программа не сработала. Первый платеж в декабре они сделали, в январе я оплатила сама, так как в условиях акции написано, что проценты банка — это моя история. И портить себе кредитную историю не хочется. Сейчас ожидаю возврата средств, которые перечислены на счет „Урбана“ с кредитных денег. Они прислали мне гарантийное письмо после того, как я написала уведомление о расторжении договора. В договоре ничего не прописано по срокам оплаты», — объяснила Анастасия.
Омичка решила разорвать договор с онлайн-университетом после того, как возникли проблемы с обучением. Со слов студентки, модули приходилось изучать самостоятельно, а помощи от преподавателей никакой не было. В чатах обучающей платформы никто не отвечал, а при попытке дозвониться по телефону сбрасывалось соединение.
«Доступ в личный кабинет был, но без обратной связи. Домашние работы не проверялись. Если задать вопрос, то никто на него не отвечал. Копировать из личного кабинета лекции нельзя, скачивать видео тоже. Это и в договоре прописано», — объяснила Анастасия.
На сайте университета говорится об успешных кейсах трудоустройства. Однако, как рассказала Анастасия, какой-либо конкретики о будущей работе Urban не давал.
«Был посыл о самостоятельном поиске работы на сайтах с вакансиями, создавать резюме и на начальном этапе искать практику и подработку», — добавила Анастасия.
Омичка планирует в дальнейшем изучить вопрос и обратиться в суд.
А вот что о стажировке говорится в оферте онлайн-университета (документ имеется в распоряжении редакции).
«После успешной защиты дипломной работы, при условии выполнения 100% заданий исполнителя, просмотра 100% видеолекций, посещения не менее 50% вебинаров, заказчик/обучающийся допускается к выполнению аттестационной работы, по итогам которой заказчику/обучающемуся может быть предоставлена стажировка. Стажировка не является гарантией трудоустройства заказчика/обучающегося», — написано в документе.
К формулировкам в договоре сложно придраться: фактически университет ничего не гарантирует, но и не исключает помощь в подборе мест для стажировки.
С аналогичной проблемой столкнулась и другая жительница Омска — Елена (имя героини изменено). Девушка проходила курс по специальности «Python-разработчик». Его стоимость на сайте Urban начинается от 12 тысяч рублей в месяц, продолжительность — от 9 месяцев.
«Увидела рекламу в интернете про бесплатное полугодовое обучение с последующим трудоустройством. Зарегистрировалась, мне быстро позвонили, назначили видеовстречу, на которой уговорили на оплату дальнейшего обучения с повышением квалификации», — поделилась Елена.
В течение месяца учеба шла в штатном режиме. Потом начались зимние каникулы, после которых кураторы и преподаватели перестали выходить на связь.
«Группы в Телеграме закрыли, перестали проверять домашние задания, вебинары не проводились. И это все без каких-либо предупреждений. [Возмещение платежей] тоже прекратилось. 18 декабря платеж поступил, а 20 января оплачивала своими средствами», — рассказала Елена.
Житель Омска Алексей (имя героя изменено) не стал брать кредит на обучение, а оплатил курсы из собственных средств. Он считает, что только выиграл в сложившейся ситуации, но сомнения в эффективности работы университета у него все же остались.
«Я заплатил треть от общей суммы. И меня насторожило, что все лекции доступны, а счетов на оплату больше не поступало. Меня по поводу денег не тревожили. Практики не было. Я учился не из-за диплома, а для себя, мозги встряхнуть. Но в интернете больше информации нашел, чем по лекциям „Урбана“. Обучение скудное. Лекции ограниченные. Во многом приходится самому доходить. До конца не объясняют. Бывало, что все по лекции один в один делаю — и не работает. Потом другие материалы гляну, и понимание приходит. Много самому приходится искать. Но первые лекции дают пинка для начала», — сообщил Алексей.
Подобных историй об университете Urban немало. Такие есть, например, в Оренбурге и Новосибирске.
Акция от университета носит красноречивое название: «Обучаемся. Устраиваемся на работу. Только потом платим». Однако 21 января в Urban объявили, что в связи с тяжелым финансовым положением вынуждены приостановить программу. В документе, подписанном заместителем директора Рамилом Калимуллиным, говорится, что организация не сможет вносить платежи по кредиту для своих студентов. Кстати, документ датирован 16 января 2025 года — это следующий за последним днем акции с «отсрочкой» оплаты обучения.
Но есть и «хорошие» новости. Университет взамен готов открыть для каждого обучающегося шестимесячный бесплатный курс по любой специальности. Прикладываем полный текст ответа от Urban:
В учебный чат онлайн-университета во вторник, 21 января, пришло сообщение от кураторов, в котором говорится, что в «отделе образования происходят изменения». С этим связывают задержки с ответами от представителей платформы.
«К сожалению, у некоторых студентов возникли проблемы с оплатами по промоакции. Мы уже работаем над их решением, и в ближайшее время университет подготовит официальное обращение с разъяснением ситуации. На данный момент проверка домашних заданий занимает больше времени, чем это было ранее. Просим вас сохранять спокойствие, все работы будут проверены и оценены нашими преподавателями. У вас по-прежнему есть доступ к урокам и лекциям в личном кабинете», — сообщил Urban.
Другие сообщения в чаты, которые доступны студентам, больше не приходят — они заблокированы для публикаций.
Студенты из Омска, а также из других городов, заявили о намерениях отстаивать свои права на возврат денег за обучение.
В пресс-службе омской полиции Городу55 рассказали, что, по предварительным данным, в Омске еще никто не подавал заявлений, касающихся работы обучающей платформы. Однако, полицейские заверили, что омичи имеют право обратиться в УМВД, и даже если будет принято решение об отказе в возбуждение уголовного дела в связи с тем, что это гражданско-правовые отношения и состав преступления отсутствует, то в дальнейшем смогут эти материалы предоставить в суд в рамках гражданского судопроизводства.
Судя по сообщениям в чате студентов, десятки студентов университета Urban уже подали иски и ждут начала слушаний. Также готовится коллективная жалоба в прокуратуру и следственный комитет.
В Иннополисе тем временем разорвали договоры с Urban University, сообщает издание inkazan.ru. Мэр казанского наукограда Дмитрий Вандюков сообщил, что борьба с деятельностью онлайн-университета шла на протяжении полугода и 20 декабря с ней были расторгнуты все договоры об аренде, чтобы сохранить честь города.
Редакция Города55 направила запрос по ситуации в онлайн-университет, но на момент публикации ответа не получила.
Ситуация, конечно, неприятная. Расчет со стороны образовательной платформы, видимо, идет на то, что не все студенты захотят судиться — кого-то остановит бюрократическая машина, а кто-то попросту «забьет». Урок от университета, тем не менее, получился полезный. Да, это не лекция по «QA-тестированию» или «UI/UX-дизайну», а нечто большее — обучение критическому мышлению. Кому стоит доверять свои деньги? Как отличить добросовестную компанию от аферистов? Эти знания в жизни точно пригодятся. Все мы помним бесконечные курсы «успешного успеха», обещания Аяза Шабутдинова и прочих деятелей от образования. Но народ продолжает нести свои кровные (и кредитные) в сомнительные проекты.