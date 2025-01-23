Знания в обмен на долги. Как университет из Иннополиса оставил омичей с кредитами

В пресс-службе омской полиции Городу55 рассказали, что, по предварительным данным, в Омске еще никто не подавал заявлений, касающихся работы обучающей платформы. Однако, полицейские заверили, что омичи имеют право обратиться в УМВД, и даже если будет принято решение об отказе в возбуждение уголовного дела в связи с тем, что это гражданско-правовые отношения и состав преступления отсутствует, то в дальнейшем смогут эти материалы предоставить в суд в рамках гражданского судопроизводства.