Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Изображение материала

Дохода инвестиции точно не принесут. В Омске продают купоны «МММ»

15 мая 2023, 11:03
Фото: 1MI
Иллюстрация
Продавец просит за один билет 25 рублей, но готов обсудить цену с потенциальным покупателями.

В Омске выставили на продажу билеты «МММ». Объявление размещено на «Авито» в разделе «Коллекционирование». Продавец просит за один билет 25 рублей, но готов обсудить цену с потенциальным покупателями. Судя по фотографиям прикрепленным к объявлению, в наличии у продавца довольно большой объем банкнот.

«В отличном состоянии, отпечатаны на дорогой, с водяными знаками, бумаге. Почти все номиналы. Цена за один билет (банкноту), не за пачку или чемодан», — говорится в объявлении.
скриншотскриншот
скриншот
Фото: Авито

Справка: АО «МММ» — крупнейшая в истории России финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди. Изначально структура «МММ» была создана в 1989 году и до 1 февраля 1994 года вела только финансовую и торговую деятельность. С 1994 года начала действовать как финансовая пирамида.

Ранее Город55 сообщал, что на «Авито» в Омске продают автограф Владимира Путина. Стоимость лота — 150 тысяч рублей.

В Омске за 150 тысяч рублей продают автограф Путина
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Финансовая пирамида#Ммм#Авито#Коллекция#Общество#Город#Омск
Подпишитесь
«Догма», «Брусника» и «Эталон». Что появится в Омске с приходом новых застройщиков
Сегодня, 09:35
Дороже, чем в Москве. Омск лидирует по росту цен на вторичное жилье в России
Сегодня, 02:40
«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области
Сегодня, 04:36
В Омске полуразрушенное здание бывшего кинотеатра «Сатурн» обнесли забором
Сегодня, 06:18
Проект строительства Красногорского гидроузла в Омской области не прошел экспертизу
Сегодня, 10:30
Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству
Сегодня, 10:41