Дохода инвестиции точно не принесут. В Омске продают купоны «МММ»

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Омске выставили на продажу билеты «МММ». Объявление размещено на «Авито» в разделе «Коллекционирование». Продавец просит за один билет 25 рублей, но готов обсудить цену с потенциальным покупателями. Судя по фотографиям прикрепленным к объявлению, в наличии у продавца довольно большой объем банкнот.
«В отличном состоянии, отпечатаны на дорогой, с водяными знаками, бумаге. Почти все номиналы. Цена за один билет (банкноту), не за пачку или чемодан», — говорится в объявлении.
Справка: АО «МММ» — крупнейшая в истории России финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди. Изначально структура «МММ» была создана в 1989 году и до 1 февраля 1994 года вела только финансовую и торговую деятельность. С 1994 года начала действовать как финансовая пирамида.
Ранее Город55 сообщал, что на «Авито» в Омске продают автограф Владимира Путина. Стоимость лота — 150 тысяч рублей.