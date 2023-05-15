Дохода инвестиции точно не принесут. В Омске продают купоны «МММ»

В Омске выставили на продажу билеты «МММ». Объявление размещено на «Авито» в разделе «Коллекционирование». Продавец просит за один билет 25 рублей, но готов обсудить цену с потенциальным покупателями. Судя по фотографиям прикрепленным к объявлению, в наличии у продавца довольно большой объем банкнот.