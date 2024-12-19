Владимир Путин дал важный совет, как не стать жертвой мошенников

Posted 19 декабря, 11:59
Published 19 декабря, 11:59
Modified 19 декабря, 12:05
Updated 19 декабря, 12:05
Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что только с территории Украины в 2024 году у граждан России телефонные мошенники похитили более 250 млрд рублей.
«Это примерно как гитлеровская Германия делала, когда печатала поддельные деньги во время Второй мировой войны», — провел аналогию президент.
По словам Путина, «объемы жульничества зашкаливают». Поэтому банки обязаны проверять платежеспособность граждан и не выдавать потенциально невозвратные кредиты.
«Кредиты от 50 тысяч рублей нужно давать хотя бы через несколько часов, чтобы дать время подумать. Более 200 тысяч рублей — нужно растянуть выдачу хотя бы на несколько дней, — отметил Путин. — Среди моих знакомых нет пострадавших от телефонных мошенников, но есть люди, которым они звонят. Совет простой: нужно сразу бросать трубку».
По его словам, Украина возвела этот способ мошенничества в статус госполитики и проводит такие операции под контролем спецслужб.