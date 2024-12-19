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Posted 19 декабря, 11:59

Published 19 декабря, 11:59

Modified 19 декабря, 12:05

Updated 19 декабря, 12:05

Скриншот

Владимир Путин дал важный совет, как не стать жертвой мошенников

19 декабря 2024, 11:59
Фото: Первый канал. Скриншот
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Оказалось, что его знакомые ни разу не поддавались на уловки аферистов.

Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что только с территории Украины в 2024 году у граждан России телефонные мошенники похитили более 250 млрд рублей.

«Это примерно как гитлеровская Германия делала, когда печатала поддельные деньги во время Второй мировой войны», — провел аналогию президент.

По словам Путина, «объемы жульничества зашкаливают». Поэтому банки обязаны проверять платежеспособность граждан и не выдавать потенциально невозвратные кредиты.

«Кредиты от 50 тысяч рублей нужно давать хотя бы через несколько часов, чтобы дать время подумать. Более 200 тысяч рублей — нужно растянуть выдачу хотя бы на несколько дней, — отметил Путин. — Среди моих знакомых нет пострадавших от телефонных мошенников, но есть люди, которым они звонят. Совет простой: нужно сразу бросать трубку».

По его словам, Украина возвела этот способ мошенничества в статус госполитики и проводит такие операции под контролем спецслужб.

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#Ольга Скворцова#Общество#Мошенничество#Владимир Путин#Украина#Кредиты#Новости#Телефонные мошенники#Банки#Прямая линия#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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