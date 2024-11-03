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Ноябрь
Экс-глава омского минобразования Кротт назначен на пост первого проректора ОмГПУ
3 ноября, 04:51
Октябрь
Когда лучше покупать холодильники и кондиционеры: ответы экспертов
Предполагается, что стоимость бытовой техники вырастет в несколько раз. Это связано с бюрократическими сложностями, импортом, рост стоимости за рубежом.
29 октября, 10:07
Сплошные нарушения. Строительство ЖК «Мирапорт» на Пригородной признали незаконным
14 октября, 07:02
Сентябрь
В Омской области федерация нард получила государственную аккредитацию
20 сентября, 10:38
Цены на погребение в Омске взлетели: тарифы увеличились в 2,5 раза
Тарифы выросли и на услуги такого рода. Соответствующий документ появился на сайте администрации.
17 сентября, 02:39
«Вуз теряет деньги». В ОмГУ отменили скидку за перезачет академической разницы
16 сентября, 06:00
Проект ремонта здания бывшего «Омскгражданпроекта» на улице Ленина прошел экспертизу
5 сентября, 10:23
Август
«Хайп на истории». Омичка, собиравшая деньги на борьбу с раком, оказалась обманщицей
28 августа, 08:58
Июль
На проект по восстановлению затопленных объектов ЖКХ в Омской области выделят 16 млн
29 июля, 07:41
Не обращался в уполномоченные органы. Омич впервые получил паспорт в 26 лет
В Омске сотрудники УФСИН и миграционной службы помогли получить паспорт 26-летнему осужденному.
20 июля, 10:08
Приемная кампания в вузы Омской области 2024: что нужно знать перед поступлением
9 июля, 03:46
Омичам объяснили, как через «Госуслуги» поступить на целевое обучение
6 июля, 11:48
Июнь
Марта, Асмо и Наби. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных
25 июня, 04:01
Май
Альтернативная гражданская служба в 2024 году: кто имеет право и как попасть
27 мая, 06:41
Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
24 мая, 04:24
Захватите документы. В Омске пройдут двухдневные антитеррористические учения
21 мая, 03:30
Апрель
ПСБ: омские предприниматели предпочитают предодобренные кредиты
24 апреля, 04:57
В Омске начнут работать прогулочные и дачные теплоходы. Сколько стоят билеты
23 апреля, 03:39
Омское правительство сообщило сроки строительства аэропорта «Омск-Федоровка»
22 апреля, 10:52
В Омске за 57 млн выставили на продажу рынок с запчастями и стройтоварами
Собственник обещает окупаемость бизнеса в течение 8-9 лет.
22 апреля, 10:19

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