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Posted 28 декабря, 03:31

Published 28 декабря, 03:31

Modified 28 декабря, 04:02

Updated 28 декабря, 04:02

В Омске осудили 15 мошенников, выдававших себя за сотрудников медцентров

В Омске осудили 15 мошенников, выдававших себя за сотрудников медцентров

28 декабря 2024, 03:31
Фото: 1MI.
Два организатора находятся в розыске.

27 декабря 2024 года Первомайский районный суд Омска вынес приговор по делу о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых оказались 14 женщин в возрасте от 28 до 60 лет и один 31-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Омского областного суда.

Подсудимые действовали под руководством двух организаторов, которые создали сеть медицинских центров в Омске. Эти организаторы сейчас находятся в розыске, а дела против них выделены в отдельное производство.

Схема мошенничества работала следующим образом: под предлогом выявления серьезных проблем со здоровьем обвиняемые убеждали клиентов, в основном женщин, проходить дорогостоящее лечение и приобретать медицинские препараты. Многие потерпевшие оформляли на себя банковские кредиты для оплаты услуг. Так, с 2014 по 2017 год мошенники обманули 55 человек, похитив более 8 миллионов рублей.

Подсудимые вину не признали, но представленных доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора. Их действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Пятерых участников приговорили к лишению свободы на срок от 2 до 2 лет и 9 месяцев в колонии общего режима. Остальным десяти подсудимым назначили условные сроки от 1 года до 2 лет. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Диана Рязанцева#Омск#Суд#Мошенничество#Кредиты#Приговор#Потерпевшие#Организованная группа#Возмещение ущерба#Медицинские центры
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