В Омске осудили 15 мошенников, выдававших себя за сотрудников медцентров

Posted 28 декабря, 03:31
Published 28 декабря, 03:31
Modified 28 декабря, 04:02
Updated 28 декабря, 04:02
27 декабря 2024 года Первомайский районный суд Омска вынес приговор по делу о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых оказались 14 женщин в возрасте от 28 до 60 лет и один 31-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Омского областного суда.
Подсудимые действовали под руководством двух организаторов, которые создали сеть медицинских центров в Омске. Эти организаторы сейчас находятся в розыске, а дела против них выделены в отдельное производство.
Схема мошенничества работала следующим образом: под предлогом выявления серьезных проблем со здоровьем обвиняемые убеждали клиентов, в основном женщин, проходить дорогостоящее лечение и приобретать медицинские препараты. Многие потерпевшие оформляли на себя банковские кредиты для оплаты услуг. Так, с 2014 по 2017 год мошенники обманули 55 человек, похитив более 8 миллионов рублей.
Подсудимые вину не признали, но представленных доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора. Их действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Пятерых участников приговорили к лишению свободы на срок от 2 до 2 лет и 9 месяцев в колонии общего режима. Остальным десяти подсудимым назначили условные сроки от 1 года до 2 лет. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.