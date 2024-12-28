В Омске осудили 15 мошенников, выдававших себя за сотрудников медцентров

Пятерых участников приговорили к лишению свободы на срок от 2 до 2 лет и 9 месяцев в колонии общего режима. Остальным десяти подсудимым назначили условные сроки от 1 года до 2 лет. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.