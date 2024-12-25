«Трудно дышать»: в Омской области в очередной раз ввели режим НМУ первой степени

Согласно данным, с 18:00 24 декабря до 8:00 25 декабря 2024 года в Омске и области ожидается НМУ первой степени опасности. Это затруднит рассеивание вредных примесей в атмосфере. В результате ночью и утром уровень загрязнения воздуха по городу будет повышенным, а днем слегка снизится.