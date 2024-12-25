«Трудно дышать»: в Омской области в очередной раз ввели режим НМУ первой степени

Posted 25 декабря, 02:18
Published 25 декабря, 02:18
Modified 25 декабря, 02:21
Updated 25 декабря, 02:21
Очередное превышение норм по содержанию оксида углерода вновь зафиксировано в Центральном административном округе Омска, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. Основные источники загрязнения в городе — это объекты теплоэнергетики. В частности, в ЦАО наибольшее влияние оказывают угольная ТЭЦ-5, принадлежащая ТГК-11, и котельные компании «Тепловая компания».
Согласно данным, с 18:00 24 декабря до 8:00 25 декабря 2024 года в Омске и области ожидается НМУ первой степени опасности. Это затруднит рассеивание вредных примесей в атмосфере. В результате ночью и утром уровень загрязнения воздуха по городу будет повышенным, а днем слегка снизится.
На фоне сложившейся экологической ситуации жители активно обсуждают проблему в паблике «Дыши! Омск» во ВКонтакте. Комментаторы отмечают, что качество воздуха ухудшается:
«Ситуация с воздухом сложная. Ночью открывать окна стало нельзя. Очень неприятный запах. И это не спишешь на машины. И это часто в рабочие дни и каждые выходные. Чувствуется на высоких этажах домов. Трудно дышать. И что-то нужно с эти делать».
Однако мнения о причинах загрязнения разошлись. Некоторые считают, что транспорт играет ключевую роль.
«Вы хоть задумывались о том, какой вклад вносит во все эти значения транспорт? И я сейчас не о муниципальном, а о личном. У каждого же должна быть машина, а лучше две — для себя и для жены. А посты мониторинга по большей части расположены не так уж и далеко от проезжих частей… В часы пик бы вам показать, что происходит на постах и на дорогах — какие там концентрации».
Другие комментаторы категорически не согласны с этим взглядом.
«Странный коммент выше. Легко все спереть на транспорт. Во многих городах много транспорта, но это не значит, что в этих городах плохо с экологией. В первую очередь предприятия вносят вклад в загрязнение. Если бы ТЭЦ перевели на газ, то ситуация с воздухом сильно изменилась бы».
Мнение жителей разнится, но большинство сходится в одном: текущая ситуация требует срочных и масштабных решений.